ilmattino

(Di lunedì 18 marzo 2019) Era uscita sabato sera con un', per passare una serata in compagnia degli amici. Ma non ha più fatto ritorno a casa. Non si hanno più notizie diIndelicato , una ragazza di 25di ...

martina36582852 : RT @ilmessaggeroit: Nicoletta, 25 anni, esce con un'amica e scompare nel nulla: «Aiutateci a ritrovarla» - trapani24h : Nicoletta, 25 anni, esce con un'amica e scompare nel nulla: «Aiutateci a ritrovarla» - radioinvisibili : Esce con un’amica e scompare nel nulla: partite le ricerche di Nicoletta Indelicato, 25 anni -