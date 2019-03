MotoGp | Biaggi | «Modificare subito le regole aerodinamiche»

MotoGp - Max Biaggi : “Marquez e Lorenzo sono due fenomeni - ma la Ducati ce la può fare. Rossi? Non metterei limiti alla provvidenza” : E’ stato uno dei grandi protagonisti degli Anni ’90 del motociclismo, nonché, per ammissione stessa del diretto interessato, il più grande rivale di Valentino Rossi. Parliamo di Max Biaggi, che oggi si divide tra il ruolo di team manager del neonato Max Racing Team in Moto3 e quello di testimonial dell’Aprilia in MotoGP. alla Gazzetta dello Sport, con intervista a firma di Massimo Brizzi, l’ex pilota romano tiene però a ...