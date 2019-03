Monchi | addio Roma | ' Idee diverse dalla proprietà'

Monchi - Roma e l'addio : "Con Pallotta idee diverse" : L'ex d.s. della Roma Monchi, 50 anni,con il presidente James Pallotta, 61. Ansa Prima emozionato, e poi bombardato di domande. Monchi è tornato a Siviglia e ha parlato per 50 minuti. Se n'era andato ...

Roma - Monchi spiega l'addio : 'Io volevo andare a sinistra e Pallotta a destra' : Torna subito al lavoro Monchi . Dopo aver detto addio alla Roma dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, l'ex giallorosso è stato presentato alla stampa dal Siviglia come nuovo direttore sportivo: "...

Roma - Monchi addio : ecco il successore : A Roma si riparte. Via Di Francesco e Monchi, ufficializzato Ranieri. Il posto di Ds rimasto scoperto è invece di Frederic Massara. E’ la stessa società giallorossa a rendere nota la nuova direzione sportiva dopo aver ufficializzato l’addio con l’ex Siviglia: “Voglio ringraziare Monchi per la dedizione che ha dimostrato in questi due anni: gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera” ha dichiarato ...

Roma - Monchi e l'addio a metà progetto : non poteva più seguire «il metodo Monchi» : Quando Monchi è arrivato alla Roma, due anni fa, in molti hanno pensato a un colpo fenomenale del presidente Pallotta. Il d.s. aveva portato tanti successi al Siviglia, fatto tante plusvalenze e ...

AS Roma - Monchi lascia dopo l'addio di Di Francesco : Terremoto giallorosso . Monchi dice addio alla A.S. Roma , dopo l'esonero del tecnico Eusebio Di Francesco a seguito dell'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League. Il club giallorosso ...

Roma - dopo l’addio di Monchi direzione sportiva affidata a Massara : Frederic Massara prenderà il posto di Monchi alla Roma dopo l’addio del dirigente a seguito del flop in questa stagione dopo l’ufficialità dell’addio alla Roma di Monchi, la società giallorossa ha reso noto che la direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara. La società capitolina ha voluto poi ringraziare il dirigente spagnolo per l'”impegno profuso” alla Roma a partire dal suo arrivo ...

Ufficiale - anche Monchi dice addio alla Roma : Monchi Roma – E’ stata una due giorni intensa in casa Roma. Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League e il conseguente esonero del tecnico Eusebio Di Francesco, nella giornata di oggi si è consumato anche l’addio del direttore sportivo Monchi. L’ex Siviglia e il club capitolino hanno risolto consensualmente dopo due anni […] L'articolo Ufficiale, anche Monchi dice addio alla Roma è stato realizzato da Calcio e ...

Esonero Di Francesco - Roma : anche Monchi dice addio : Dopo l’addio di mister Eusebio Di Francesco, altro ribaltone in casa Roma, dove anche Monchi decide di salutare e di abbandonare il club giallorossoRoma / DI Francesco / Monchi – Sono giorni di terremoto in casa Roma; dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società americana, con Pallotta in primis, ha deciso clamorosamente di svoltare completamente; in panchina infatti, non ci sarà più Eusebio Di ...

Monchi-Roma : un altro addio : 'L'AS Roma e il direttore sportivo Monchi confermano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo. Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l'...

Roma – Ufficializzato l’addio di Monchi : “auguro ai giallorossi i migliori successi” : Ufficiale l’addio del ds Monchi: la Roma comunica il divorzio dal suo direttore sportivo La Roma ha Ufficializzato il divorzio dal direttore sportivo Monchi. In una nota il club giallorosso rende noto che è stato raggiunto un accordo per risolvere consensualmente rapporto lavorativo. “Ringrazio il presidente, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi“, le ...

Roma - dopo il disastro in Champions addio anche a Monchi : licenziato il ds spagnolo : La Roma cambia guida tecnica e non solo. dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco è ormai ai saluti anche il ds giallorosso Monchi. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e nelle prossime ore dovrebbe risolvere consensualmente il proprio contratto con due anni di anticipo sulla scadenza. Probabil

Roma : in arrivo nelle prossime ore anche l'addio di Monchi - al suo posto Totti e Massara : Dopo l'esonero di Di Francesco e la crisi sportiva nella quale è piombata la Roma, si profila una vera e propria rivoluzione in casa Roma. In giornata è atteso infatti l'annuncio dell'addio di Monchi dopo neanche due anni di incarico. Al suo posto dovrebbero assumere ruoli importanti in società Francesco Totti e Ricky Massara. Atteso l'annuncio ufficiale dell'addio di Ramon Monchi Ramon Monchi ha, fin dall'inizio della sua esperienza con la ...

Roma - via anche Monchi : addio dopo nemmeno due anni. Atteso l'annuncio : Rivoluzione in casa Roma: questa mattina, intorno alle 10.10, è arrivato all'aeroporto di Ciampino Claudio Ranieri. Blindatissimo, accompagnato dalla moglie, il nuovo tecnico andrà a casa, poi a ...

Ribaltone Roma - anche Monchi verso l’addio : La Roma attende Ranieri, ma nel frattempo la società giallorossa potrebbe perdere un’altro pezzo. Il ds Monchi starebbe infatti riflettendo sulla sua permanenza e l’addio sembra sempre più vicino. La strada potrebbe essere quella della rescissione consensuale, anche perché Monchi ha già pronte le alternative in caso di addio alla Roma: si parla soprattutto di […] L'articolo Ribaltone Roma, anche Monchi verso l’addio è ...