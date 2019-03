F1 | la sorprendente rivelazione di Ricciardo | “la mia gara di casa distrutta da un…

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il pilota della Renault ha svelato cosa è successo al via del Gp d’Australia, quando ha distrutto la propria ala anteriore finendo sull’erba Una domenica da dimenticare per Daniel, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del Gp d’Australia per una serie di problemi susseguitisi durante laphoto4/LapressePrima la rottura dell’ala anteriore subito dopo la partenza, poi un altro guaio meccanico che ha costretto l’australiano a chiudere con un ritiro il suo esordio al volante della Renault. Nel post, l’ex Red Bull ha espresso le proprie sensazioni: “era difficile che le cose andassero troppo bene per noi qui, inoltre sono stato piuttosto sfortunato. Ho messo due ruote sull’erba e penso di aver preso un canale di scolo che mi ha distrutto l’ala davanti, credo che sia il più grande della pista. La ...

