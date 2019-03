Calcio - Serie B 2019 : il presidente Mauro Balata propone l’uso del VAR nei play-off e nei play-out : L’uso della tecnologia nel Calcio potrebbe riguardare presto anche il campionato di Serie B. Stando a quanto si apprende dall’Ansa infatti, il presidente della Lega B Mauro Balata ha espresso con chiarezza la volontà di usare il VAR nel torneo cadetto, quando prenderanno il via i play-off e i play-out di questa stagione. La volontà di Balata, quindi, è quella di garantire un sistema di giudizio diverso e anche di supporto per il ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciottesima giornata di Serie A. Serturini un’ira di Dio - Bonansea sempre lei : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciottesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ANNAMARIA Serturini (ROMA) – E sono 9. L’attaccante giallorossa continua nel suo incedere sicuro in campo e ne realizza due, partecipando alla giostra del gol di ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 28^a giornata. Fabio Quagliarella eterno - Sturaro stende la Juventus : Si è disputata questo fine settimana la 28esima giornata della Serie A di Calcio, che come al solito ci ha riservato molto spettacolo, tante reti, e ottime prestazioni da parte degli italiani, che si sono confermati decisivi nelle gare disputate. eterno. Fabio Quagliarella non smette mai di segnare, e anche questa settimana si conferma capocannoniere della Serie A, segnando il suo 21esimo sigillo stagionale nel 5-3 al Sassuolo, nella gara che ha ...

Calcio - Serie A 2019 - 28ma giornata : derby della Madonnina all’Inter - sorride il Napoli : Le sfide odierne della 28ma giornata della Serie A di Calcio offrono molti spunti di riflessione: il piatto forte della tornata, il derby della Madonnina va all’Inter, che batte per 2-3 il Milan al termine di una sfida davvero incredibile con i nerazzurri per due volte avanti di due gol e per due volte vicini ad essere riacciuffati dai rossoneri. Spacca il match Vecino, nella ripresa raddoppia de Vrij. Accorcia Bakayoko, ma Lautaro ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Florentia 1-0 - un’autorete di Michela Rodella decide il posticipo del 18° turno : Missione compiuta per il Milan di Carolina Morace, impegnato nel posticipo domenicale del 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le rossonere si sono imposte contro il Florentia 1-0 per effetto dell’autorete di Michela Rodella al 53′ che di fatto ha deciso il confronto in favore delle meneghine. Con questo successo le ragazze di Morace si confermano al terzo posto in graduatoria con 7 lunghezze di vantaggio sulla ...

Serie A Calcio - orari e tv delle partite (domenica 17 marzo). Programma - calendario e streaming : Si chiude oggi, domenica 17 marzo, con le ultime sei partite in Programma la 28a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Tutte in campo le formazioni di vertice. La Juventus sarà impegnata alle ore 12.30 nella trasferta sul campo del Genoa dopo l’entusiasmante rimonta in Champions League contro l’Atletico Madrid e la qualificazione ai quarti di finale. Nelle tre sfide delle ore 15.00 si affronteranno Atalanta e ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

Calcio Serie A - primo ko per la Roma di Ranieri : Petagna trascina la Spal : Arriva la prima sconfitta per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi si arrendono per 2-1 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Estensi che si confermano bestia nera per la Roma, sconfitta anche all'andata all'Olimpico. Una battuta d'arresto pe

Calcio - serie A : anticipo Spal-Roma 2-1 : 19.53 Battuta d'arresto per Ranieri dopo il successo al debutto. La Spal batte la Roma 2-1 al 'Mazza' e i giallorossi, quinti,sono a tiro di Atalanta e Torino Biancazzurri +5 sul Bologna terzultimo. Ritmi blandi in avvio.Fiammata Spal con un traversone di Cionek su cui Fares brucia Karsdorp in elevazione e di testa batte Olsen (22'). Nella ripresa, Cionek stende Dzeko, Perotti dal dischetto pareggia (53'). Nuovo vantaggio estense con Petagna ...

Anticipi Serie A Calcio - orari e programma. Come vederli in tv e streaming : Dopo la sfida di ieri tra Cagliari e Fiorentina, la 28a giornata della Serie A vede altri tre Anticipi in questo sabato. Si parte alle 15.00 con un match molto interessante tra Sassuolo e Sampdoria. Due squadre che giocano un bel calcio e dunque può davvero essere una partita ricca di gol e spettacolo. Alle 18.00 si intrecciano lotta per la Champions League e per la salvezza. La SPAL ospita la Roma in quello che è probabilmente il match ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A : Fantacalcio: le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A Dopo la tre giorni europea, ritorna la Serie A e la fa con la 28a giornata del campionato 2018/2019. In campo tra venerdì e domenica tutte e venti le squadre, con un calendario che prevede match molto interessanti. Spicca il big match Milan-Inter, in programma domenica notte, ma troviamo anche altre partite importanti, come ad esempio il match salvezza Empoli-Frosinone e ...