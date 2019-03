Reggio Calabria | lex marito le aveva dato fuoco | Sono fortunata a essere donna | non

DIRETTA VIBONESE RENDE/ Streaming video e tv : nessun paReggio nel derby di Calabria : DIRETTA VIBONESE RENDE Streaming video tv, quote e risultato live del match della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Omicidio Scopelliti - svolta dopo 27 anni : 17 indagati dalla Dda di Reggio Calabria. C’è anche boss latitante Messina Denaro : La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta. Tra gli indagati anche il boss latitante Matteo Messina Denaro ricercato dal 1993. La Dda prova a dare un nome a mandanti e sicari dell’Omicidio di Antonino Scopelliti, magistrato della Cassazione ucciso a 56 anni in Calabria, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni mentre faceva rientro a Campo ...

Pallone d’Italia a Reggio Calabria il 18 marzo : Penultima tappa del Pallone d’Italia, iniziativa fortemente voluta dalla Lega Pro e che mette al centro del dibattito l’importanza della partita di calcio e la sua sostenibilità. Dopo Torino, Milano, Perugia e Napoli, il Pallone d’Italia sbarcherà lunedì 18 marzo a Reggio Calabria. L’evento propone un confronto sul territorio tra club della Lega Pro, istituzioni e forze dell’ordine perché la partita sia il più possibile un momento di ...

Divulgazione scientifica : a Reggio Calabria l’incontro con il ricercatore CNR Pietro Calandra : Mattinata intensa quella trascorsa ieri a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, durante l’incontro con l’autore-ricercatore del CNR Pietro Calandra. L’evento è stato organizzato dall’associazione NAÒS Arte&Cultura all’interno della manifestazione “Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d’artista”, che ha coinvolto due sezioni del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio ...

Cardiochirurgia : importante pubblicazione scientifica dell’Ospedale di Reggio Calabria sulle malattie delle valvole cardiache : importante pubblicazione della Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria su una rivista inglese con alto Impact factor che si occupa in maniera particolare delle malattie delle valvole cardiache, The Journal of Heart Valve Disease. Il lavoro del gruppo diretto dal Dr. Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica e le sue possibili complicanze affrontate sia con tecnica ...

Reggio Calabria : neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza a Genova [GALLERY] : 1/6 ...

Reggio Calabria - arrestato l'uomo che ha dato fuoco alla moglie : Roma, 14 mar., askanews, - l'uomo che è fuggito dai domiciliari per dare fuoco alla ex moglie, è stato arrestato mercoledì 13 marzo a Reggio Calabria.Ciro Russo, pregiudicato di 42 anni di Ercolano, ...

Falsi prodotti 'Made in Italy' e agromafie : giro d'affari miliardario - esperti a confronto a Reggio Calabria : ... la dott.ssa Veronica Barbati" presidente Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, la dott.ssa Cristina Alati- dottoranda di ricerca in Economia e Diritto esperta in management di PA e PMI, il dott. ...

Reggio Calabria - preso in pizzeria l'uomo che ha tentato di uccidere l'ex dandole fuoco : Mangiava una pizza, noncurante di ciò che aveva fatto il giorno prima e del rischio d'essere arrestato. Dopo 36 ore dal tentato omicidio pluriaggravato della sua ex moglie, è finita la latitanza di Ciro Russo. Il pregiudicato di 42 anni che nella notte di lunedì era evaso dagli arresti domiciliari nella casa dei genitori ad Ercolano, alle porte di Napoli, per compiere il suo piano omicida, è stato arrestato dalla polizia poco prima delle 22:00 ...

Reggio Calabria - ex candidato M5s Michele Panetta condannato a 8 anni per lesioni e detenzione d’arma : Il suo nome era finito nelle cronache già due anni fa, al momento del suo arresto. Ieri, l’ex candidato del Movimento Cinque Stelle alle comunali del 2014 di Reggio Calabria, Michele Panetta, è stato condannato a 8 anni di carcere per lesioni aggravate. Il gup di Reggio Calabria Filippo Aragona lo ha assolto dall’accusa più pesante di associazione mafiosa ma lo ha ritenuto, assieme ad altri imputati, colpevole di lesioni e detenzione di pistola. ...

Fine della fuga di Ciro Russo - arrestato dopo aver bruciato l'ex moglie a Reggio Calabria : È stato arrestato ieri sera l’uomo originario di Ercolano che, evaso dagli arresti domiciliari nella mattinata di lunedì, ha dato fuoco all'ex moglie di fronte al Liceo Artistico di Reggio Calabria. L’uomo, dopo aver compiuto il gesto si era dato alla fuga inizialmente in auto e poi a piedi. Ciro Russo è stato bloccato dagli agenti di Polizia nei pressi di una nota pizzeria del centro storico di Reggio Calabria. Dal tentato omicidio alla ...

