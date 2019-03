lapresse

(Di domenica 17 marzo 2019)nella notte in una vecchiaalla periferia Sud di, in via. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3: ritrovato anche dell'amianto ma non intaccato dalle ...

LaPresse_news : Milano, rogo in ex cartiera dismessa in via Campazzino - madliber : Fiamme nella ditta dismessa a Milano: si sospetta rogo di origine dolosa, rischio amianto - infoitinterno : Fiamme nella ditta dismessa a Milano: si sospetta rogo di origine dolosa, rischio amianto -