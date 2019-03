Dro sconfitto dall' Arco | Lavis in testa all' Eccellenza

Tennis - ATP San Paolo 2019 : AlessanDro Giannessi conquista l’accesso al tabellone principale. L’azzurro ha sconfitto Coppejans in due set : Buone notizie arrivano da San Paolo (Brasile) dove l’azzurro Alessandro Giannessi ha conquistato un posto nel tabellone principale del torneo sudamericano di Tennis. Sul rosso brasiliano il 28enne nativo di La Spezia ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il n.193 del mondo Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 20 minuti di partita. Giannessi va così ad aggiungersi a Paolo Lorenzi ed a Lorenzo Sonego già ...