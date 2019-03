Siracusa | spacciava hashish in via Immordini | ragazzo ai domiciliari

nuovosud

(Di sabato 16 marzo 2019) I carabinieri dihanno arrestato Mirko Giardina, 22 anni, disoccupatono con precedenti di polizia, per spaccio di stupefacenti. I Carabinieri infatti, a seguito di una accurata ...

CanaleOttoTV : Siracusa: Spacciava droga, arrestato dai carabinieri - SiracusaliveTV : Siracusa.Spacciava droga in Via Immordini: arrestato dei carabinieri - - siracusanews : #Siracusa, spacciava in via Immordini: arrestato dai #Carabinieri -