Navigator | pagamenti contanti e stretta sui single | ecco le novità

(Di sabato 16 marzo 2019) Via libera nella notte al decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 parte delle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera che hanno concluso le votazioni sugli emendamenti con il mandato al relatore. Il decreto, che scade il 29 marzo, approderà lunedì nell'aula di Montecitorio dove è in seconda lettura per poi tornare al Senato per l'approvazione definitiva. Si prevede che sul testo il governo ponga la questione di fiducia. Di seguito le principaliintrodotte nel corso dell'esame alla Camera.PENSIONE DI CITTADINANZA ANCHE A NUCLEI CON DISABILI Viene ampliata la platea della pensione di cittadinanza, che "può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza". Rivista anche la scala di ...