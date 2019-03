Il virus dell' uomo bianco

Trapianto di staminali ha azzerato il virus dell’Hiv in un paziente : È un’ottima notizia quella riportata dalla rivista scientifica Nature e subito rimbalzata sui principali mezzi di informazione. Una notizia che fa ben sperare in un futuro libero dall’Aids. A Londra, un malato è stato curato dall’infezione da Hiv tramite un Trapianto di cellule staminali, e ora sembrerebbe guarito. L’uso delle staminali per la cura dell’Aids è una strada che già era stata utilizzata in passato; ad esempio un tentativo analogo ...

virus Ebola in Congo : 587 morti dall’inizio dell’epidemia : Il portavoce della Missione dell’Unione africana nella Repubblica democratica del Congo ha reso noto, in conferenza stampa, che da agosto 2018 nel Paese si registrano 872 contagi e 578 morti a causa dell’epidemia di Ebola, con un tasso di mortalità del 63%. La prossima settimana è attesa la visita del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus: incontrerà il presidente Felix ...

Nuove mail truffa con logo dell'Agenzia delle Entrate : infettano pc con virus : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un nuovo messaggio di sicurezza informatica rivolto a tutti i contribuenti italiani. Da quanto risulta alla Pubblica Amministrazione finanziaria, infatti, sarebbero state messe in circolazione sulla rete delle Nuove e-mail truffa nel cui oggetto viene specificato che si tratterebbe in una "Notifica in merito a debito. Atto n° xxxxxx". Di conseguenza, l'Ade fornisce delle utili ...

Celiachia - attenzione a questo virus : potrebbe favorire lo sviluppo dell’intolleranza al glutine : Celiachia: un virus intestinale potrebbe accenderla. Si tratta dell’enterovirus, che di solito colpisce i bambini piccoli e che potrebbe rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo della Celiachia in chi è geneticamente predisposto. Lo rivela uno studio pubblicato sulBritish Medical Journal e condotto dai ricercatori del Dipartimento di Pediatria dell’Østfold Hospital Trust, a Grålum in Norvegia,che aggiunge nuove informazioni sul ...

Donna muore di influenza a Treviso. Ora è allarme per il virus della suina : Una Donna è morta a Treviso a causa delle complicazioni del virus dell'influenza. A nulla è servito il ricovero in terapia intensiva, la cinquantenne, malata anche di tumore,...

Un vaccino italiano abbatte del 90% il virus latente dell'Aids - inattaccabile dalla sola terapia : La somministrazione del vaccino terapeutico italiano Tat contro l'Hiv/Aids a pazienti in terapia antiretrovirale (cART) è capace di ridurre drasticamente - del 90% dopo 8 anni dalla vaccinazione - il "serbatoio di virus latente", inattaccabile dalla sola terapia, e apre una nuova via contro l'infezione.È il risultato del follow up, durato 8 anni e pubblicato su Frontiers in Immunology, di pazienti immunizzati con il vaccino messo a ...

Cancro all'utero - crolla copertura sul papilloma virus. 'Colpa delle campagne No Vax' : Non ci sono solo le vaccinazioni pediatriche. Le campagne No Vax arrivano a incidere anche sulla prevenzione dei . Quello contro il è l'unico vaccino che consente di scongiurare il rischio di ...

Giornata della Memoria - Mattarella : «Auschwitz è un virus micidiale pronto a risvegliarsi» : ... ha citato di falsi protocolli dei Savi di Sion, confezionati da agenti russi un secolo fa, per screditare le osservazioni del Fondo monetario internazionale sulla stabilità dell'economia italiana. «...

Giorno della Memoria - Mattarella : 'Shoah virus pronto a risvegliarsi' : Roma - "In Italia e nel mondo sono in aumento gli atti di antisemitismo e di razzismo, ispirati a vecchie dottrine e a nuove e perverse ideologie. Si tratta, è vero, di minoranze. Ma sono minoranze sempre più allo scoperto, che sfruttano con astuzia i moderni mezzi di comunicazione, che si insinuano velenosamente negli stadi, nelle scuole, nelle situazioni di disagio". "Noi italiani abbiamo il dovere morale" non ...