Google Maps Platform introduce novità per giochi AR sempre migliori

La funzione di Google Maps per segnalare incidenti e autovelox è in rollout in tutto il mondo : La funzione di Google Maps che permette agli utenti di segnalare rapidamente incidenti e autovelox esce dalla fase di test ed è ora in distribuzione a livello più ampio. L'articolo La funzione di Google Maps per segnalare incidenti e autovelox è in rollout in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

Waze vs Google Maps : qual è il miglior navigatore? : Quando si parla di navigatori satellitari per il proprio smartphone il punto di riferimento è sicuramente Google Maps grazie alle sue caratteristiche e l’uso estremamente semplice di tutte le funzionalità tipiche di cui ha bisogno un navigatore. Da un pò di tempo la concorrenza è agguerrita e risponde al nome di Waze, sistema di navigazione […] Waze vs Google Maps: qual è il miglior navigatore?

Gmail - Google Maps e atri servizi di Google non hanno funzionato per alcune ore dalle 3 di notte : Da quando in Italia erano le 3 di notte e per diverse ore molti utenti di Gmail, Google Drive, Hangouts e Google Maps di tutto il mondo hanno segnalato problemi con il funzionamento dei servizi di Google. Tra le altre cose, molti

A Messina funzione Transit su Google Maps : A Messina Google Maps ha la funzione "Transit" che fornisce agli utenti informazioni sui mezzi pubblici e sui tempi di percorrenza

Novità per App Google Maps : Novità nell'App Google Maps che conta 5 miliardi di installazioni e si conferma il migliore navigatore satellitare Android di sempre

Waze vs Google Maps : qual è il miglior navigatore? : Quando si parla di navigatori satellitari per il proprio smartphone il punto di riferimento è sicuramente Google Maps grazie alle sue caratteristiche e l’uso estremamente semplice di tutte le funzionalità tipiche di cui ha bisogno un navigatore. Da un pò di tempo la concorrenza è agguerrita e risponde al nome di Waze, sistema di navigazione […] Waze vs Google Maps: qual è il miglior navigatore?

Waze vs Google Maps : qual è il miglior navigatore? : Quando si parla di navigatori satellitari per il proprio smartphone il punto di riferimento è sicuramente Google Maps grazie alle sue caratteristiche e l’uso estremamente semplice di tutte le funzionalità tipiche di cui ha bisogno un navigatore. Da un pò di tempo la concorrenza è agguerrita e risponde al nome di Waze, sistema di navigazione […] Waze vs Google Maps: qual è il miglior navigatore?

Google Maps mostra monopattini e scooter elettrici Lime in oltre 80 nuove città in tutto il mondo : A partire da questa settimana Google Maps mostra i monopattini e le bici elettriche Lime disponibili nelle vicinanze in oltre 80 nuove città in tutto il mondo. Quando dovete percorrere brevi distanze, Google Maps visualizza se è disponibile un veicolo elettrico Lime tra le varie opzioni per arrivare a destinazione e il tempo necessario per raggiungere il veicolo, una stima di quanto potrebbe costare la corsa, il tuo totale tempo di viaggio e ...

Google Maps introduce un modulo di reclamo per segnalare attività fraudolente : Google Maps introduce una sorta di modulo di reclamo che consente agli utenti di segnalare facilmente attività fuorvianti o fraudolente L'articolo Google Maps introduce un modulo di reclamo per segnalare attività fraudolente proviene da TuttoAndroid.

La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia : ecco come funziona : La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva anche in Italia, con un programma che coinvolge le guide locali di livello 5 o superiore. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Un aneddoto spiega come la vista satellite di Google Maps poteva chiamarsi “Bird Mode” : Durante il fine settimana, il co-creatore di Google Maps Bret Taylor ha condiviso un aneddoto divertente su un dettaglio dell'app tramite un thread di Twitter che racconta la storia di come Sergey Brin voleva a suo tempo battezzare con "Bird Mode" quella che oggi è la vista "satellite" in Google Maps. L'articolo Un aneddoto spiega come la vista satellite di Google Maps poteva chiamarsi “Bird Mode” proviene da TuttoAndroid.

La navigazione in realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa - a partire dalla Germania : Dopo le apparizioni delle scorse settimane, sembra arrivare anche in Europa la navigazione in realtà aumentata all'interno di Google Maps. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Ricerca diventano strumenti per combattere la dipendenza da droghe : Google ha deciso di dare il proprio contributo alle iniziative che negli Stati Uniti si occupano dello smaltimento dei farmaci. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Maps e Ricerca diventano strumenti per combattere la dipendenza da droghe proviene da TuttoAndroid.

Google Maps colpisce ancora : uomo sorpreso a fare qualcosa di sconveniente in pubblico : È questa l'ultima fotografia "imbarazzante" che è finita su Google Maps : arriva dal Messico e sta facendo il giro del mondo online . Il viso dell'uomo è stato chiaramente sfocato per scelta di ...