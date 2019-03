Weekend di fuoco con il Samsung Galaxy S8 | aggiornamento Android Pie per Wind | occhio a

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Ci apprestiamo a vivere undavvero interessante per tutti coloro che sono in possesso di unS8 brandizzato in Italia. Premesso che i device Vodafone hanno già ricevuto da un pezzo l'del sistema operativoPie, la questione sarebbe ancora in sospeso per, Tre e TIM. Il condizionale è d'obbligo, dopo il nostro punto della situazione che risale a qualche giorno fa, perché in realtà le cose sono cambiate di recente. Occorre dunque un punto della situazione per comprendere come stiano effettivamente le cose qui da noi.Andiamo con ordine, perché da un paio di giorni abbondanti a questa parte si rincorrono le voci da parte di coloro che hanno riscontrato la disponibilità dell'in questione a bordo deiS8. Il peso del pacchetto software è pari a poco più di 1,6 GB. Insomma, dovremmo essere allineati con il ...

