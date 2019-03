Sosta selvaggia e parcheggi in doppia fila | si rischia fino a un anno di carcere

Sosta selvaggia a Roma - indaga Procura : 23.25 La Procura di Roma contro chi parcheggia le auto in doppia o tripla fila causando, in molti casi, problemi gravi alla già congestionata circolazione stradale nella Capitale. Una vera e propria maxi indagine è stata avviata da alcuni mesi a piazzale Clodio per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il procedimento, coordinato dal Procuratore aggiunto Paolo Ielo, è basato sulle segnalazioni che l'Atac quasi quotidianamente invia ...

Rienzi : aprire inchiesta anche per vigili - bene quella su Sosta selvaggia : Roma – Finalmente la Procura di Roma ha accolto i numerosi esposti del Codacons sul fenomeno della sosta selvaggia nella capitale e ha avviato una maxi-indagine per il reato di interruzione di pubblico servizio. “Negli ultimi due anni abbiamo presentato molteplici esposti alla Procura inviando immagini e documentazione circa i parcheggi selvaggi nella capitale, chiedendo alla magistratura di intervenire- spiega il presidente Carlo ...

Napoli - la Sosta selvaggia abusiva blocca mezzo di trasporto sangue : 'Ci è stato segnalato il caso di un mezzo sanitario per il trasporto del sangue bloccato in via Luciano Armanni, nei pressi dell'Ospedale Incurabili, dalle auto in sosta selvaggia posizionate dai ...

Sosta selvaggia - a Napoli gli operatori 118 vanno a prendere i malati a piedi : Continua l'odissea per gli operatori del 118. La pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate' ha lanciato un nuovo appello contro la Sosta selvaggia che, ormai malcostume diffuso, rende praticamente ...