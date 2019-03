Sciopero del clima | migliaia di studenti in piazza a Sassari

Chi è davvero Greta Thunberg - simbolo del dello Sciopero globale per l'ambiente? : Grazie all'interessamento dei media Greta è divenuta popolare in tutta la Svezia e dopo il suo intervento alla Conferenza sull'ambiente tenuta a Katowice , Polonia,, anche nel resto del mondo. ...

Migliaia di studenti in piazza a Berna per lo Sciopero del clima : Parole chiave Politica Neuer Inhalt Horizontal Line Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo? subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere ...

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Oggi aderisco allo Sciopero mondiale in difesa dell’ambiente e dico grazie a Greta” : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale sull’Ambiente. E’ il primo sciopero internazionale di questo tipo. Ringrazio Greta per quello che sta facendo per tutti noi. Da una ragazza è giunta una grande lezione anche di etica. Il mio modo di aderire allo sciopero mondiale sull’Ambiente è quello di attraversare e raccontare i borghi dell’Appennino. Il rischio di spopolamento ma anche le politiche che si stanno mettendo in campo per evitare questo ...

La mappa delle mobilitazioni in Italia dello Sciopero per il clima : Greta Thunberg ha contagiato anche gli studenti Italiani, che si apprestano a scioperare per il clima in tutta Italia. Da Milano a Roma, da Firenze a Genova, da Bari a Trieste, passando per Verona, Perugia, Parma, Rimini, Taranto, Brindisi, Mantova, Udine, Pisa, Modena, Monza e Novara, studenti e universitari salteranno le lezioni per unirsi simbolicamente alla 16enne svedese, diventata in pochi mesi la portabandiera della lotta ai ...

Fridays for Future - giovani in piazza in tutto il mondo per lo Sciopero globale del clima : Sull'onda delle battagli portate avanti dalla giovanissima attivista svedese sedicenne Greta Thunberg, n tutto il mondo oggi appuntamenti e manifestazioni per sensibilizzare governi e istituzioni sulle politiche ambientali . Coinvolte quasi 1700 città sparse in 200 Paesi tra cui anche l'Italia dove cortei sono previsti in 182 piazze da nord a sud.Continua a leggere

Venerdì 15 marzo dilaga lo Sciopero per il clima : 1.769 città del mondo - 208 in Italia : A Varese il circolo locale organizza un evento di divulgazione sul tema del clima con una lezione pubblica: "La parola alla scienza", alle 17.30 in piazza Monte Grappa con Gianluca Ruggieri dell'...

Sciopero clima - Nardella : Firenze aderisce a ‘plastic-free’ : Lo Sciopero per il clima”noi lo sosteniamo e aderiamo anche con un gesto concreto perché abbiamo deciso come città di Firenze di aderire alla campagna ‘plastic free'”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del bilancio di mandato, parlando della manifestazione in programma domani. Il sindaco ha annunciato che “ci impegneremo, in un lasso di tempo ragionevole, ad attuare tutti i criteri contenuti ...

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo Sciopero del 15 marzo per l'ambiente : ecco come partecipare : Il movimento si sta organizzando in questi giorni in vista dello sciopero Globale il 15 marzo dalle 9 alle 13: una " mobilitazione generale mondiale" che si terrà in moltissime città del mondo, per ...

Venerdì 15 marzo dilaga lo Sciopero per il clima : 1.693 città del mondo - 182 in Italia : Roma 14marzo 2019 - dilaga lo sciopero per il clima. Venerdì 15 marzo 2019 i giovani, e non solo loro, scendono in piazza per il clima . Seguendo l'esempio di Greta Thunberg , la giovanissima ...

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo Sciopero del 15 marzo per l’ambiente : ecco come partecipare : “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole di Greta Thunberg che hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappa Globale), i cosiddetti “Fridaysforfuture”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto ...

Global Strike For Future : i giovani di Legambiente scendono in piazza per lo Sciopero globale del 15 Marzo : Legambiente scende in piazza per difendere il clima: in 108 città italiane i giovani e i volontari dell’associazione sfileranno insieme a studenti e cittadini per il Global Strike For Future di venerdì 15 Marzo contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysforFuture, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ...