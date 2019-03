La teste chiave del processo Ruby sarebbe stata uccisa da un mix di sostanze

agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) All'infinita saga giudiziaria di, da 9 anni in scena fuori e dentro le aule dei tribunali, si aggiunge la morte sospetta di Imane Fadil, ladell'accusa stroncata a 34 anni da un male ancora misterioso il primo marzo scorso, una morte, secondo fonti vicine all'inchiesta, dovuta a un "mix diradioattive che non si trovano in commercio, in quantità tale da escludere una contaminazione accidentale". La causa del decesso è certificata dagli esami tossicologici trasmessi dall'ospedale Humanitas in Procura il 6 marzo scorso, cinque giorni dopo la morte della donna. Fonti della Procura di Milano non confermano però l'indiscrezione."Mi hanno avvelenata" A dare notizia del decesso ai giornalisti è il procuratore di Milano, Francesco Greco, che annuncia anche l'apertura di un'indagine per omicidio volontario. Un atto dovuto ...

Serv_Pubblico : Teste chiave dell'accusa nei processi sul caso #Ruby, era ricoverata da gennaio in ospedale. Ai famigliari e all'av… - Robertam_63 : RT @nessunoindietro: Eh vogliamo parlare dei giornalisti di Milano? C'è un teste chiave di un processo molto 'gossipparo' ricoverata in osp… - sherlock5stelle : RT @nessunoindietro: Eh vogliamo parlare dei giornalisti di Milano? C'è un teste chiave di un processo molto 'gossipparo' ricoverata in osp… -