Inter | Icardi non torna più

Inter - Marotta : "Spalletti non ha colpe - su Icardi resto ottimista" : Nonostante i tanti problemi che affliggono l' Inter , in campo e fuori, Beppe Marotta cerca di restare positivo sul presente e sul futuro nerazzurro. "Il nostro obiettivo resta la qualificazione alla ...

Inter - caso Icardi - Wanda Nara torna alla carica : 'Non smetterò di dire ciò che penso' : Wanda Nara è tornata alla carica per parlare del suo ruolo in casa Inter e di quello del suo compagno di vita Mauro Icardi. In occasione del Premio Socrate a Milano, la procuratrice ha commentato la sua posizione verso la squadra nerazzurra e, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: "Non smetterò di dire ciò che penso". Wanda sa bene che per una donna il mondo del calcio è un mondo molto difficile e complesso, tuttavia non è affatto disposta ...

Inter - Politano chiede il rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter, Politano chiede il rientro di ...

Inter fuori - non è solo colpa di Icardi : Milano L'Inter completa il suo disastro stagionale salutando anche la piccola Europa. E adesso scopre la paura, quella di perdere anche il quarto posto che significherebbe niente Champions l'anno prossimo e l'ennesima rivoluzione. La condanna, dopo il pesantissimo rigore sbagliato da Brozovic, la firma un erroraccio di De Vrij dopo cinque minuti che regala il gol qualificazione agli avversari. Basta questo all'Eintracht, che per quanto sbaglia ...

Disastro Inter - è fuori dall’Europa League : gara inguardabile - rosa risicata ed Icardi intanto è sul divano di casa… : L’Inter di Luciano Spalletti è fuori dall’Europa League, sconfitta cocente contro l’Eintracht di Francoforte: adesso il derby per cercare un pronto riscatto L’Inter è fuori dall’Europa League. La squadra di Luciano Spalletti è uscita dalla competizione a testa bassa, in una serata nella quale molte cose non sono andate per il verso giusto. Una squadra decimata quella che stasera ha perso 0-1 contro ...

Un mese di Inter senza Icardi. A Wanda Nara il premio Socrate : «Parlerò sempre» : Un mese senza Mauro Icardi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport: il 13 febbraio l’Inter gli tolse la fascia. Da allora, Maurito non si è nemmeno più allenato con i compagni. Ieri – ricorda la Gazzetta – Wanda Nara “e` stata premiata a Milano con il Socrate 2019, kermesse inventata e organizzata da Cesare Lanza, giornalista e autore che ama «andare controcorrente»”. Wanda e` stata scelta perche´ il «Socrate» ha a cuore la ...

L’incredibile caos Icardi-Inter : dopo un mese di telenovela non si vede una fine : Mauro Icardi sembra essere un calciatore fuori rosa all’Inter, non si allena col gruppo e non ha contatti coi compagni ormai da un mese: querelle infinita Mauro Icardi ancora ai box, apparentemente per un infortunio, realmente però a causa di dissidi con l’Inter ancora non ben chiariti. Una situazione assurda, paradossale, che va avanti dal 9 di febbraio, data dell’ultima apparizione di Icardi in maglia nerazzurra. Da ...

Inter - domare l'Eintracht facendo finta di dimenticare Icardi e tutti gli altri assenti : Non è sporca come quella del grande film di guerra, ma dovrà essere comunque una dozzina di combattenti. Contro l'Eintracht Francoforte, l'Inter si gioca il passaggio ai quarti di Europa League con ...

Icardi Inter - Wanda Nara : 'Non smetterò di dire ciò che penso' : Perchè altri procuratori nel mondo del calcio e dello spettacolo hanno fatto esternazioni anche più maliziose, ma questo baccano non c'è stato. Perchè è una donna? Disturba il sacro mondo del calcio?"...

Calciomercato Inter - caso Icardi : nuovo messaggio Wanda Nara : So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no'. C'è spazio anche per le figlie e Icardi: '...

Inter - Icardi sarebbe pronto all'addio : Mauro e Wanda vorrebbero rimanere in Italia : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua a lavorare a parte e, dunque, sarà sicuramente indisponibile per la gara di domani contro l’Eintracht Francoforte, in programma alle ore 21 allo stadio Meazza. Il giocatore, però, non dovrebbe recuperare neanche per il derby di Milano contro il Milan, in programma domenica alle 20:30. Una situazione di stallo che ha fatto passare in secondo piano ...

Inter : la società starebbe cercando un nuovo attaccante per superare il caso Icardi : Mauro Icardi e l'Inter, oramai, vivono da separati in casa. Ad affermarlo sono i giornalisti Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti in un articolo di oggi sul Corriere dello Sport, ripreso da diverse testate giornalistiche. La società nerazzurra starebbe realmente valutando di prendere un nuovo attaccante dopo l'impasse che si è creata esattamente da un mese, cioè da quando lo scorso 13 febbraio l'Inter ha comunicato ufficialmente di aver tolto la ...

Inter-Icardi - l’attaccante rischia il trattamento alla Ramires : Giusto per far capire la situazione, ora il dubbio non è più se Icardi tornerà o meno ad allenarsi, ma se si presenterà allo stadio, vista l’assenza domenica scorsa con la Spal.E domani, in occasione del match con l’Eintracht Francoforte, si avrà una nuova risposta. La sua condizione, infatti, è quella del separato in casa e, al momento, non si vedono spiragli. Anzi, prende sempre più corpo la possibilità che l’attaccante, per questa ...

