Imane Fadil avvelenata | fonti sanitarie | la testimone del processo Ruby

Caso Ruby - morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio : Una delle testimoni del Caso Ruby è morta dopo un lungo ricovero in ospedale per un “mix di sostanze radioattive”. E prima di morire ha telefonato al fratello e all’avvocato, per dire la stessa identica frase: “Mi hanno avvelenato“. È un vero e proprio mistero quello legato alla morte di Imane Fadil, modella marocchina di 34 anni, testimone del processo Ruby ter, che vede tra gli imputati l’ex presidente del ...

Caso Ruby - morte Imane Fadil : arsenico e vecchi processi : È proprio vero che gli amori non finiscono mai. Sicuramente è vero per Silvio Berlusconi. La morte misteriosa di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del processo Ruby, riporta a galla una vicenda di cui il presidente Forza Italia è stato a lungo protagonista. E riaccende i riflettori sul passato recente dell'ex premier, su una storia che, dopo aver riempito le prime pagine dei giornali, da anni continuava ad essere ...

