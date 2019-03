Gmail per Android si aggiorna e | tra le altre cose | svolta sul numero di versione | ecco

Gmail - Google Maps e atri servizi di Google non hanno funzionato per alcune ore dalle 3 di notte : Da quando in Italia erano le 3 di notte e per diverse ore molti utenti di Gmail, Google Drive, Hangouts e Google Maps di tutto il mondo hanno segnalato problemi con il funzionamento dei servizi di Google. Tra le altre cose, molti

Gmail : come sapere quali App leggono le tue mail : Gli sviluppatori di app di terze parti leggono le tue mail di Gmail secondo un rapporto del Wall Street Journal. Google ha dichiarato da tempo che avrebbe impedito ai suoi computer di scansionare le caselle di posta degli utenti per informazioni personalizzate degli annunci pubblicitari, dicendo che desiderava che gli utenti “restassero (Continua a leggere)L'articolo Gmail: come sapere quali App leggono le tue mail è stato pubblicato su ...

Gmail si aggiorna con il tema bianco per tutti gli utenti dal Play Store : Il tema bianco di Gmail per Android si sta diffondendo ampiamente e a breve raggiungerà tutti gli utenti dell'app. Oltre all'aspetto puramente estetico, la versione 9.1.13 di Gmail permette di visualizzare facilmente gli allegati, specialmente le immagini, senza la necessità di aprire o scorrere una conversazione, cambiare account più facilmente tramite il selettore in alto a destra e scegliere tra diversi tipi di visualizzazione. L'articolo ...

Gmail più semplice da usare per i professionisti - molte funzioni a portata di clic : Gmail è fra i servizi di posta elettronica più usati nel mondo, ma nonostante questo a volte si fatica a trovare una mail in archivio. Google ha deciso di semplificare alcune funzioni a tutti gli utenti con una serie di novità a cui si accede con il menu contestuale, attivabile tramite il tasto destro del mouse. In dettaglio si potrà rispondere, inoltrare e cercare mail, e molto altro. L’aggiornamento sarà operativo a breve e apporterà ...

Gmail e Google Documenti introducono nuove feature per rendere migliore la vita degli utenti : Il team di Gmail ha deciso di implementare un menu di scelta rapida che può essere attivato facendo clic con il tasto destro del mouse L'articolo Gmail e Google Documenti introducono nuove feature per rendere migliore la vita degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Gmail ingaggia l’intelligenza artificiale per sbloccare lo spam : Google implementa nuove protezioni, guidate da un’intelligenza artificiale, per garantire la sicurezza degli utenti che utilizzano il suo servizio di posta elettronica Gmail. Secondo le stime di Google, 1,5 miliardi di persone utilizzano mensilmente Gmail, numero al quale vanno sommate i 5 milioni di aziende che ne fanno uso sul posto di lavoro. Per tutti questi utenti Google deve garantire una sicurezza impedendo a messaggi contenenti ...

Clamorosi problemi Gmail il 29 gennaio : non funziona - grave errore 404 per gli utenti : Incredibile a dirsi ma i problemi Gmail di oggi 29 gennaio sono reali. Un servizio quasi sempre impeccabile come quello garantito da Mountain View, in questi minuti, sta restituendo più di qualche anomalia e in particolare il tanto temibile errore 404. Cosa sta succedendo con più precisione? Il servizio Downdetector ci fornisce una prima panoramica dei problemi Gmail odierni con un numero di segnalazioni già quantificabile in centinaia di ...

Gmail 8.12 inizia i test per supportare le Dynamic Email : Google ha rilasciato la versione 8.12 di Gmail che, pur non portando novità evidenti, inizia a lavorare al supporto a Dynamic Email. L'articolo Gmail 8.12 inizia i test per supportare le Dynamic Email proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità per scrivere un messaggio su Gmail : Gmail implementa, all’interno delle funzioni di composizione, la possibilità di barrare il testo e i tasti Annulla e Ripristina. Piccole aggiunte alla barra di formattazione del testo che permetteranno all’utente di ampliare le modalità di scrittura. nuovi tasti aggiunti con l’aggiornamento (fonte: Google) Sarà infatti possibile barrare il testo in modo tale da far risaltare alcune correzioni che un semplice backspace non ...