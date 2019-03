Clima | studenti in piazza in 123 paesi e 2 000 città Diretta Raggi contestata a Roma

Studenti in piazza per il Clima : raduni in 123 Paesi : E mentre loro saranno impegnati su questo fronte a noi, che lottiamo e combattiamo per il qui e ora, spetterà la costruzione di un'alternativa, di un mondo realmente vivibile, sano, giusto', hanno ...

Da Milano a Roma - da Torino a Napoli : migliaia di studenti in piazza per la battaglia per il Clima : Da Milano a Taranto, da Roma a Napoli, da Venezia a Torino. migliaia di giovani hanno invaso le strade italiane aderendo al 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare il riscaldamento globale e garantire un futuro alle donne e agli uomini di domani.Venezia. Venezia è stata invasa stamane dagli ...

TPI intervista gli studenti che marciano per il Clima : 'Greta ci ha convinto perché non ha colore politico' : I ragazzi hanno pensato di non dover per forza avere delle opinioni già costituite per decidere cosa vogliono a riguardo, devono solo pensare alla loro vita, al loro mondo, alla città in cui vivono, ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il Clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

Clima - oggi il “Global Strike For Future” : studenti in piazza in tutta Italia per salvare la Terra : studenti, attivisti, volontari, e non solo, in tutta Italia e nel Mondo scendono oggi in piazza per il “Global Strike For Future“, lo “sciopero globale” contro i cambiamenti Climatici. I giovani chiedono un cambio di rotta su ambiente e sviluppo sostenibile: lo fanno sulla scia delle proteste pacifiche della sedicenne svedese Greta Thunberg, e solo in Italia sono in programma quasi 200 eventi con manifestazioni in tutte ...