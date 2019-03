Campobasso | colpo al discount | il rapinatore è già in carcere

isnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) L'uomo è stato rintracciato dopo ilnella sua abitazione di via Sicilia, nello stesso quartiere dove ha 'assaltato' il supermercato Md. Alle due di questa notte è stato tradotto in...

zazoomnews : Campobasso rapinatore del discount preso in tempi record. Era a casa a pochi metri dal luogo del colpo -… - PrimoPianoMolis : Bucano la parete e fanno razzia di medicinali, colpo alla farmacia di via Calabria a Campobasso… - kategullo75 : RT @GiancarloDeRisi: Campobasso. Un testimone ha permesso di identificare l'autore del raid, un 19enne egiziano denunciato per furto aggrav… -