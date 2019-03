Un computer quantistico per tornare indietro nel tempo

Siamo tornati indietro nel tempo (in un computer quantistico) : (foto: Colin Anderson Productions pty ltd via Getty Images) Ritornare nel passato, rimettendo indietro le lancette dell’orologio. A oggi i viaggi nel tempo, tanto raccontati dalla letteratura e dal cinema, sono fantascienza. Ma non è così nel mondo quantistico: oggi un gruppo di scienziati dell’Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Mipt) è riuscito a riportare indietro nel tempo, di una frazione di secondo, lo stato di un ...