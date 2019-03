Sostenibilità for beginners con Gli Ascoltabili

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Confornasce il nuovo appuntamento settimanale targato Glirivolto ai grandi temi legati allo sviluppo sostenibile: economia circolare, cambiamenti climatici, cibi sostenibili, turismo responsabile sono i grandi temi. Obiettivo degli autori del programma è raccontare in podcast laa un pubblico ampio e trasversale, con pareri scientifici, vox populi e interventi di esperti.Oggi il podcast sta diventando il futuro della radiofonia e anche in Italia gli ascoltatori sono in continua crescita, il nostro paese è oggi il quinto nel mondo per ascolto di podcast con il 14% di fruitori mentre gli Stati Uniti, al primo posto, vantano oltre sessantasette milioni di utenti (il 40% della popolazione). Forse perché il podcast è perfetto per la vita cittadina: in auto, in treno o in metropolitana, cucinando o sonnecchiando in un pomeriggio ...

BEAUTYDEAit : Ecco una bella iniziativa #beauty! #Davines supporta #FoodForChange, iniziativa in collaborazione con Slow Food per… - LaLampadina2018 : Parte da una iniziativa di una sedicenne svedese, #GretaThunberg, il #globalstrikeforfuture, lo sciopero mondiale d… - fulviagr : RT @Grandi_VERDI_IT: I Verdi rispondono alla chiamata del @FridaysItaly I @verditalia da più di 30 anni promuovono un progetto politico che… -