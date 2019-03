SensApp | arriva il super-sensore per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer | basta un

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il primo gennaio 2019 è iniziato ufficialmente il progetto europeo-sensitive detection of’s disease biomarkers in plasma by an innovative droplet split-and-stack approach), che ha l’obiettivo di sviluppare unper ladeldi, tramite un semplice esame del sangue. Il progetto coordinato dall’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isasi) è stato selezionato tra 375 proposte e finanziato dalla Commissione Europea con più di 3 milioni di euro nell’ambito del pilastro di eccellenza FET Open del programma Horizon 2020.“Il progetto mira a sviluppare uncompletamente nuovo in grado di rilevare i marker specifici deldi(beta-amiloide, tau, tau fosforilata) in una semplice goccia di sangue prelevata dal paziente”, afferma Simonetta ...