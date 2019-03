Scandalo plusvalenze | Gravina | “difficile intervenire”

calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Nelle ultime ore è scoppiato un nuovoma è “difficile intervenire” perche’ “neanche un giudice ordinario ora e’ in grado di stabilire il valore effettivo di un calciatore”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele, evidenziando che “vanno tenute sotto controllo” e che in molti casi “ci sono altri piccolissimi ritocchi nei bilanci che spostano gli indici in maniera significativa. Li’ metteremo mano”. Sono le importanti dichiarazini a margine del Comitato di presidenza a cui ha preso parte anche il vice presidente vicario Cosimo Sibilia. L’obiettivo è quello di “restituire credibilita’ al sistema calcio”, combattere il razzismo attraverso “un modello di organizzazione idoneo in base alle linee guida della Figc”. Si è parlato anche della ...

