Roma | quanti acciacchi per Ranieri | “Kolarov e Zaniolo in dubbio per la Spal”

(Di giovedì 14 marzo 2019) Aleksandar Kolarov e Nicolònon si sono allenati in gruppo con lae dunque rischiano di saltare la gara contro la Spal Aleksandar Kolarov e Nicolòsono inper il match dellasul campo della Spal. La conferma arriva dal tecnico dei giallorossi, Claudio, a due giorni dalla trasferta di campionato. “Devo valutare bene tutto tra oggi e domani, Kolarov ead oggi non si sono ancora allenati quindi mi lasciano molto inse utilizzarli“, spiegain conferenza stampa. “Santon o Karsdorp potrebbero essere una buona idea a destra, ma devo sapere se Kolarov è disponibile“, aggiunge il tecnico, che esprime anche la propria fiducia in Fazio: “Per me è un pezzo da novanta, i giocatori non sono macchine e ci sta che in un momento del campionato alcuni di loro abbiano momenti. Ma per me Fazio è un giocatore ...

