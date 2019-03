Privacy su Facebook | l' attacco a Zuckerberg dal suo mentore

Facebook : Zuckerberg annuncia la crittografia end-to-end per garantire più sicurezza e Privacy : Mark Zuckerberg ha annunciato l'introduzione della crittografia end-to-end per i messaggi personali degli utenti su tutte le piattaforme della sua azienda (oltre Facebook anche Messenger, Instagram e WhatsApp) per garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che scelgono di servirsi di queste piattaformi digitali. La crittografia end-to-end è un metodo di trasferimento dei dati in cui solo gli utenti che partecipano alla comunicazione hanno ...

Facebook e la nuova visione del futuro. Più Privacy e interoperabilità tra le sue piattaforme : Un anno difficile il 2018 per Mark Zuckerberg e Facebook, che ha dovuto fare i conti con una serie di scandali che hanno contribuito a minare la fiducia degli utenti nella celebre piattaforma social usata da miliardi di persone nel mondo. Il problema principale è legato alla privacy e gestione dei dati degli utenti iscritti alla piattaforma, con inchieste giornalistiche che hanno messo in luce molteplici lacune legate a questi aspetti, mettendo ...

Facebook si fonde con Instagram e Whatsapp per proteggere la Privacy : privacy first. Con queste due parole l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha deciso di rivoltare la propria creatura come un calzino, provando a tirarla fuori dalle sabbie mobili in cui è finita dopo lo scandalo dovuto a Cambridge Analytica. Il social network per eccellenza vuole cambiare registro: se per 15 anni ha impostato il proprio business sulla raccolta dei dati degli utenti, la profilazione degli account e la ...

Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg : Privacy e interoperabilità con WhatsApp - Instagram e Messenger : Mark Zuckerberg delinea il futuro di Facebook e delle piattaforme di messaggistica istantanea, che si sposteranno verso una maggiore sicurezza. L'articolo Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg: privacy e interoperabilità con WhatsApp, Instagram e Messenger proviene da TuttoAndroid.

Più Privacy nel futuro di Facebook - ma anche un fritto misto di chat : Parole forse ovvie, ma che hanno un peso se dette da chi è diventato miliardario grazie ai dati del resto del mondo. D'altra parte i messaggi privati, le Storie e i gruppi di piccole dimensioni sono ...

Più Privacy e nuovi servizi su Facebook : ecco cosa vuole fare Zuckerberg : Mark Zuckerberg lancia la svolta ' privacy ' per Facebook , annunciando che riorienterà le app della società verso il criptaggio e la privacy. Una mossa che spostera' l'attenzione di Facebook da un ...

Rivoluzione Facebook : Privacy blindata e unione con WhatsApp e Instagram : Il futuro di Facebook Inc. 2.0 sembra tracciato. E poggia le sue fondamenta sulla crittografia e sulla connessione fra le diverse App della galassia Zuckerberg...

Zuckerberg annuncia una svolta sulla Privacy : come cambierà Facebook - in 6 punti : Il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato sul suo profilo il lancio di una nuova piattaforma che avrà l'obiettivo di garantire la massima privacy agli utenti, aumentando la sicurezza e ...

Facebook e le nuove falle sulla Privacy : Una nuova falla sarebbe stata scoperta in Facebook a proposito di privacy. Riguarderebbe l'autenticazione a due fattori

Rivoluzione Facebook : Privacy blindata e unione con WhatsApp e Instagram : E Zuckerberg si è dato l'obiettivo: «Credo che dovremmo lavorare verso un mondo in cui le persone possano parlare privatamente e vivere liberamente sapendo che le loro informazioni saranno viste solo ...

Svolta sulla Privacy per Facebook : 22.00 Nasce una nuova piattaforma. Il numero 1 di Facebook, Mark Zuckerberg, lancia la novità per garantire massima privacy agli utenti, aumentando la sicurezza e la protezione dei dati su tutti i servizi della società:Messenger, Instagram e WhatsApp, anche con sms tra di loro. "Il futuro della comunicazione si sposterà sempre più su servizi privati e criptati dove le persone possano sentirsi sicure che quello che si dicono l'un l'altro ...

Privacy - così Facebook cercava di condizionare i politici europei : Un documento interno rivela l'aggressiva campagna portata avanti negli ultimi anni dal colosso di Zuckerberg per controllare e attenuare la portata delle normative sulla protezione dei dati personali

Facebook “toppa” nuovamente sulla Privacy : le maglie sui numeri di telefono sono piuttosto larghe : È venuto fuori che il numero fornito a Facebook per l'autenticazione a due fattori poteva essere cercato da chiunque per impostazione predefinita L'articolo Facebook “toppa” nuovamente sulla privacy: le maglie sui numeri di telefono sono piuttosto larghe proviene da TuttoAndroid.

Privacy - Facebook avrebbe cercato di convincere i politici europei ad affossare la Gdpr : Facebook avrebbe tentato di esercitare pressioni su diversi politici in varie parti del mondo affinché facessero lobbying a favore dell'azienda contro le leggi sulla protezione dei dati. Lo scrive L'Observer, citando nuovi documenti che il giornale insieme con la pubblicazione Computer ...