L' avventura cyberpunk The Red Strings Club disponibile su Nintendo Switch

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Tramite un recente comunicato stampa, Deconstructeam e Devolver Digital hanno annunciato che la loro acclamataThe Redè oraanche suThe Redè un'esperienza narrativa in salsasulla felicità ed il destino. La Supercontinent Ltd sta per rilasciare sul mercato il Social Psyche Welfare, un particolare sistema che è in grado di eliminare depressione, rabbia e paura delle società. Per un barista di unclandestino ed un hacker freelance le cose sono più complicate di quello che sembra, i due infatti non vedono questo nuovo sistema come un'evoluzione, bensì come un lavaggio del cervello.Deconstructeam ha varcato la scena indie nel 2014 con il primo progetto in collaborazione con Devolver Digital, Gods Will Be Watching. Il gioco ha ricevuto molto consenso ed è stato lodato per la sua narrativa ed il ...

Eurogamer_it : L'avventura cyberpunk #TheRedStringsClub disponibile su Nintendo Switch -