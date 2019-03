L' attivista 16enne Greta Thunberg è stata proposta per il premio Nobel per la pace

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'svedese, promotrice delle marce dei giovani per il clima in tutta Europa, èper ilper lada tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi climatica e il riscaldamento globale, riporta il settimanale Time."Abbiamo nominatoperché la minaccia del clima potrebbe essere una delle cause più importanti di guerre e conflitti", ha detto il parlamentare Freddy Andre Oevstegaard. La ragazza si è detta "onorata" per il riconoscimento.è divenuto il volto simbolo per la lotta contro il cambiamento climatico. Ad accendere i riflettori su di lei, il discorso tenuto al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia e al forum di Davos. "Ciò che speriamo di ottenere da questa conferenza", ha dichiarato nel corso del vertice, "è ...

