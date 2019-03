Lasse Matberg a Ballando con le Stelle 2019

davidemaggio

(Di giovedì 14 marzo 2019)Tra i concorrenti dicon lec’è un personaggio piuttosto noto nel mondo dei social ma quasi sconosciuto al pubblico televisivo. Si tratta di un ufficiale norvegese:con le: chi è1986, 2 metri di altezza,è diventato una star di Instagram, dove è soprannominato il vichingo per la folta barba e la chioma di cappelli biondi. Occhi azzurri, muscoli in bella vista, viene paragonato a Thor, il famoso personaggio della Marvel, ispirato all’omonima divinità della mitologia nordica.Laureato in Discipline Sportive e Nutrizionista,è da sempre appassionato di cucina, che lo spinge ad intraprendere gli studi per diventare chef. E’ così che entra nella marina norvegese con il ruolo di cuoco, prima di scoprire un nuovo sogno: la carriera militare. Oggi è ...

fabiofabbretti : Ecco chi è Lasse Matberg, uno dei concorrenti di #BallandoConLeStelle - POPCORNTVit : E' nata una nuova star sul web, lui è Lasse Matberg l'ufficiale norvegese detto Il vichingo. Tutto quello che c'è d… - DonnaGlamour : Il vichingo che fa impazzire il web: ecco chi è Lasse Matberg! -