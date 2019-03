Facebook down | problemi risolti Su Instagram | ' Siamo tornati'

Social - il blackout più lungo della storia : Facebook - Instagram e WhatsApp down da 14 ore : Il malfunzionamento va avanti da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza precedenti. Qualcuno ha parlato di attacco informatico ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha smentito l'indiscrezione con un tweet

Facebook e Instagram in down globale : utenti nel panico chiamano la polizia. La risposta degli agenti è da incorniciare : Nelle scorse ore Facebook e Instagram hanno mostrato un malfunzionamento che ha coinvolto utenti su scala globale, tanto che qualcuno ha pensato addirittura di allertare le forze dell'ordine. Come riporta il Daily Mail, infatti, alcuni cittadini neozelandesi in preda al panico da carenza di social network hanno chiamato la Polizia in cerca di soccorso.L'allarme ha costretto i poliziotti a lanciare su Twitter un appello per chiedere alle persone ...

Riesumata la bufala su Francisco Lopez - direttore di Facebook : il down ce la fa riscoprire : Ci sono tantissime catene Facebook che stanno girando in queste ore con alcune informazioni non veritiere, riallacciandosi ai problemi trattati abbondantemente nella giornata di ieri, come quella che vede protagonista un certo Francisco Lopez. Dopo aver esaminato questa mattina un primo post che ci preannuncia fantomatiche scelte da parte dello staff di Mark Zuckerberg (potete approfondire la vicenda con articolo apposito), oggi 14 marzo tocca ...

"Non è stato un attacco informatico" il down di Facebook - Whatsapp e Instagram : I problemi su Facebook,Instagram e Whatsapp, verificatisi nelle ultime ore non sono dovuti ad un attacco informatico. Il colosso rassicura su Twitter

Facebook - WhatsApp e Instagram down in mezzo mondo : Panico sui social network nella serata di ieri, mercoledì 13 marzo , dopo che in rapida sequenza, sono stati riscontrati problemi per accedere prima su a Facebook e Instagram e poi anche su WhatsApp ...

Facebook - INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN/ Dopo Google - sito e app social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Facebook in down - problemi anche su Instagram e Whatsapp : anche Instagram e Whatsapp, oltre a Messenger, il servizio di chat istantanea di Facebook, stanno registrando problemi in diverse parti del mondo. Facebook esclude che il problema sia dovuto ad un ...

Facebook down - è panico in molti stati Usa ed Europa : problemi anche nel piccolo Altomolise : Secondo il sito downDetector " che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei social " i maggiori disagi si sono registrati un po' in tutto in mondo, in particolare sulla costa ...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tanti paesi : Da qualche ora le applicazioni moltissime persone stanno riscontrando problemi con i Social Network Whatsapp, Facebook ed Instagram. Non è ancora chiaro quale sia la causa del problema, ma Facebook ha dichiarato alla stampa che è al lavoro per risolvere al più presto il problema. Per chiarezza, ricordiamo che Facebook possiede anche anche Instagram e Whatsapp. Con un recente comunicato su Twitter, l’azienda comunica che il ...

Instagram - Facebook e WhatsApp down. Quali sono le cause? : Qualche ora fa vi abbiamo annunciato la notizia del malfunzionamento dei server relativi a Instagram, WhatsApp e Facebook. A distanza di circa 6 ore dall’accaduto, ancora non si conoscono le reali cause del disservizio, ma l’ipotesi più plausibile, fino a qualche minuto fa, era quella di un possibile attacco DDoS. Reports of a HUGE DDoS attack being cause of Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger being down in some regions… ...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : «Non è un attacco informatico» : Whatsapp, Facebook e Instagram down. Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea downDetector, dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook...

Whatsapp - Facebook e Instagram down in tutto il mondo. Fb spiega : 'Non è un attacco informatico' : Migliaia gli utenti coinvolti: come sottolinea , dalle 17 in poi ci sono state migliaia di segnalazioni di malfunzionamento di Whatsapp, Facebook e Instagram in tutto il mondo. Per quanto riguarda ...

Facebook - WhatsApp e Instagram down - segnalazioni da vari Paesi : Le segnalazioni di mancanza di connessione e caricamento dei propri profili stanno arrivanto da ogni parte del mondo. Facebook esclude l'attacco informatico Facebook esclude che il malfunzionamento ...

Facebook e Instagram down in Europa - Usa e Sudamerica. 'Al lavoro per risolvere' : ...persone che si domandano se il problema a uno dei loro social network preferito sia un caso isolato che riguarda solo loro oppure se sia un problema generalizzato ad intere aree o a tutto il mondo. ...