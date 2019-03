Biglietti in prevendita per i Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma a settembre 2019

EuroBasket Women 2019 – Il 27 giugno l’esordio delle azzurre : aperta la prevendita dei Biglietti : EuroBasket Women 2019, aperta la vendita dei biglietti del girone di Niš. l’esordio delle azzurre il 27 giugno alle 18.30 contro la Turchia. Tutta la fase finale si gioca alla Spark Arena di Belgrado dal 4 luglio Nei giorni scorsi FIBA ha aperto la vendita dei biglietti per le partite dei due gironi dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio) che si giocheranno in Serbia. I tagliandi possono essere acquistati a questo indirizzo ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Subsonica in estate dopo il tour nei palasport per 8 : dopo l'annuncio dal palco, sono finalmente ufficiali i concerti dei Subsonica in estate dopo la prima parte della tournée condotta nei palasport. Samuel e i suoi, appena tornati in radio con il nuovo singolo L'incubo, hanno quindi deciso che non era ancora arrivato il momento di appendere il microfono al chiodo, con il nuovo disco che aveva ancora tanto da dire e da dare al pubblico che l'ha atteso per molti anni. I Biglietti sono in ...

Pete Doherty in Italia nel 2019 - annunciato un concerto con The Puta Madres : Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i concerti di Pete Doherty in Italia con i The Puta Madres, annunciato nel giorno del suo compleanno. L'eclettico artista è ora pronto ad approdare nel nostro paese per il live alla Rocca Malatestiana di Cesena per il Festival Acieloaperto 2019. Il concerto si terrà per il supporto dell'album in pubblicazione il 26 aprile prossimo, con la band composta dallo stesso Pete Doherty quindi da Jack Jones alle chitarre, quindi Katia ...

Nuovi concerti di Calcutta nel 2019 - arriva anche la data a Collisioni : info e Biglietti in prevendita : I concerti di Calcutta nel 2019 si arricchiscono di nuove date con quella del Collisioni Festival di Barolo che Edoardo D'Erme terrà il 13 giugno in Piazza Colbert a Barolo. I suoi spettacoli non si fermano solo alla data di Barolo, ma continuano anche a San Benedetto del Tronto il 23 luglio e a Pescara l'8 agosto. I biglietti sono in prevendita su TicketOne a cominciare dalle 11 del 13 marzo e saranno consegnati secondo le modalità ...

Annunciato il tour europeo di Nek dopo il nuovo album - da Monaco a Madrid : Biglietti in prevendita : Il tour europeo di Nek è finalmente ufficiale. L'artista di Sassuolo ha sciolto le riserve sulle novità che riguardano il suo futuro discografico e ha rivelato di essere pronto a tornare sul palco per una sessione di live che terrà in tutta Europa a cominciare dal 18 novembre prossimo con la tappa al TonHalle di Monaco di Baviera. I biglietti sono in prevendita su tutti i canali abilitati a cominciare dal 12 marzo prossimo, mentre in queste ...

Bryan Adams a Bologna e Milano nel 2019 : Biglietti in prevendita per i 2 concerti italiani del tour Shine a Light : Bryan Adams a Bologna e Milano per due concerti in Italia nel 2019. Le date fanno parte della tournée mondiale Shine a Light, di prossimo avvio, che porterà l'artista canadese ad esibirsi dal vivo anche in Europa e in Italia con due concerti nei palazzetti dello sport di Bologna e Milano. Bryan Adams a Bologna e Milano terrà gli unici due concerti in programma nella penisola quest'anno. Le date sono quelle del 14 dicembre all'Unipol Arena di ...

Julia Michaels a Milano nel 2019 dopo le collaborazioni con Niall Horan e Selena Gomez : Biglietti in prevendita per il concerto in Italia : Julia Michaels a Milano, in concerto nel 2019 per l'unico evento in programma nella penisola. La data è quella del prossimo 2 ottobre, la location scelta è quella del Fabrique. Tra le cantautrici più apprezzate degli ultimi anni, candidata ai Grammy Awards, Julia Michaels a Milano porterà il suo nuovo spettacolo, primo tour da headliner, che segue la pubblicazione del disco Inner Monologue Part I, rilasciato lo scorso 25 gennaio con Universal ...

J-Ax e Articolo 31 in tour fino a settembre : Biglietti in prevendita per i nuovi concerti : nuovi concerti estivi per il tour di J-Ax con gli Articolo 31. Il duo si esibirà, dopo il successo dei precedenti eventi, anche al Rugby Sound di Legnano (03/07), a Bibione presso Piazzale Zenith (20/07), a Noci per l’Animanote Musica in collina in provincia di Bari (31/08). Tra i nuovi concerti annunciati, compare anche Catania, per un evento speciale a Villa Bellini il prossimo 7 settembre. I nuovi appuntamenti della tournée di J-Ax in ...

I nuovi concerti estivi di Carl Brave : date e info sui Biglietti in prevendita : Continuano anche in estate i concerti di Carl Brave. Dopo Notti Brave a Teatro, l'artista presente Notti Brave Summer Tour in programma a partire dal prossimo 8 giugno. Alcuni degli appuntamenti in programma sono già stati annunciati nelle scorse settimane ma di giorno in giorno il calendario si arricchisce di nuovi eventi dal vivo. Dopo la prima dell'8 giugno, in programma al Nameless Festival di Barzio (LC), Carl Brave sarà in concerto allo ...

I Garbage a Gardone Riviera per un’unica data italiana - Biglietti in prevendita : Oltre allo show di Billy Corgan, la rassegna Tener-a-mente porterà i Garbage a Gardone Riviera il 9 luglio. Il concerto della squadra di Shirley Manson si terrà presso l'Anfiteatro del Vittoriale e farà parte del tour che la band inaugurerà il 3 maggio ad Atlanta. I Garbage sono il perfetto sincretismo tra elettronica, rock e female power e sono entrati nella storia grazie a brani intramontabili come I think I'm paranoid, Push it, Cherry lips ...

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Italia a luglio - Biglietti in prevendita per Pistoia e Mantova : Noel Gallagher's High Flying Birds in Italia a luglio per due concerti in programma rispettivamente a Pistoia e a Mantova. Lunedì 8 luglio, Noel Gallagher e gli High Flying Birds saranno al Pistoia Blues Festival, per un concerto in Piazza Duomo; martedì 9 luglio saranno invece al festival Arte&Musica di Mantova in Piazza Sordello. I biglietti per assistere ai due eventi dei Noel Gallagher's High Flying Birds in Italia saranno disponibili ...

Concerti di Max Gazzè nel 2019 - arriva il tour On the road dopo La favola di Adamo ed Eva : Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Max Gazzè nel 2019 nell'ambito del progetto On the road, che terrà dopo il successo dei Concerti dedicati a La favola di Adamo ed Eva con i quali ha celebrato i primi 20 anni di uno dei dischi più iconici del suo repertorio. In questo caso, tornano sul palco tutti i brani che il pubblico ha imparato a conoscere in questi tanti anni di carriera, compresi quelli de La favola, fino ad arrivare alle più recenti hit ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 - in tour per i 20 anni di Ho ucciso paranoia : Sono ufficiali i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 con Biglietti in prevendita a cominciare da venerdì 8 marzo. Gli spettacoli sono in programma a cominciare dalla prossima estate e che prenderà il nome di 30 : 20 : 10 MK² per festeggiare i 20 anni di Ho ucciso paranoia, pubblicato nel 1999. I numeri del titolo della tournée indicano gli anni di carriera della band (30), quelli dalla pubblicazione di Ho ucciso paranoia (20) e il numero di ...

Biglietti in prevendita per il tour estivo di Irama - annunciati nuovi concerti fino ad agosto : Sono stati annunciati i primi concerti del tour estivo di Irama, al via il 1° giugno da Bassano del Grappa. Il 22 giugno Irama sarà al GruVillage Festival di Torino e il 6 luglio all'Arena del Mare di Genova. Il 19 luglio sarà la volta dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e il 26 luglio la tournée si sposta al Teatro Monumento d'Annunzio di Pescara. Il 27 luglio, Irama è atteso allo Stadio Giovanni Paolo II di Lecce. L'ultimo dei ...