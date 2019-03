Uomini e Donne news | Ivan e Sonia tatuaggio | un messaggio importante

Uomini e donne - Giulia De Lellis e quella foto che la inchioda : da chi è tornata... : Il primo amore non si scorda mai. Dopo la fine della love story con Irama, Giulia De Lellis è stata pizzicata dai paparazzi di Chi nella nuova casa di Andrea Damante. La foto non lascia dubbi: i due si scambiano un tenero bacio. Già la scorsa settimana il settimanale di Alfonso Signorini aveva lanci

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia insieme da un mese - Giorgia Lucini è mamma : Sono due ex protagonisti di Uomini e Donne ad animare il Gossip delle ultime ore con le loro vicende personali: Giorgia Lucini, per esempio, è diventata mamma del piccolo Riccardo il 13 marzo, e ad annunciarlo sui social network è stato il neo papà Federico Loschi. Lorenzo Riccardi, invece, ha usato Instagram per festeggiare un importante traguardo con la sua Claudia Dionigi: i due ragazzi, infatti, proprio oggi stanno celebrando il loro primo ...

Marco Cartasegna/ Video - ex Uomini e Donne spiega la Tav - ma sugli avvisi di gara... : Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, e imprenditore digitale, spiega la Tav, ma scivola sugli avvisi di gara...

Parità fra Uomini e donne nel mondo - servono decisi gesti concreti : In questi giorni, con altre autorevoli colleghe, ho l'onore di rappresentare il Parlamento italiano alla 63 sessione dell'Onu dedicata alla parità fra uomini e donne nel mondo. Mi è stato affidato il compito di parlare della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, un tema che ritengo cruciale se vogliamo favorire l'empowerment femminile che significa giustizia, ma anche ricchezza.Attualmente, ed è proprio ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri dopo lo schiaffo di Roberta : "Sostegno da parte delle donne" : Riccardo Guarnieri, nelle scorse ore, con un post su Instagram Stories, ha commentato lo spiacevole episodio capitato durante la puntata di 'Uomini e Donne' andata in onda ieri pomeriggio. Per il suo atteggiamento non proprio cristallino, il cavaliere tarantino si è beccato un ceffone da Roberta che sembra aver messo definitivamente la parola fine alla frequentazione: Ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata, purtroppo sono cose che ...

Lorenzo Riccardi e Claudia : nuovo traguardo dopo Uomini e Donne : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi fanno un annuncio dopo Uomini e Donne Gli ex volti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi festeggiano oggi il primo mese insieme. L’amore, infatti, è nato lo scorso 13 febbraio durante lo Speciale Uomini e Donne – La Scelta. Nè l’ex tronista nè l’ex corteggiatrice se ne sono dimenticati e lo hanno voluto ricordare con un post pubblicato sui rispettivi profili social. ...

Uomini e Donne - Rocco ancora contro Gemma : "Mi hai intortato abbastanza - basta!" : Ennesimo scontro tra Rocco e Gemma nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 13 marzo 2019. Il cavaliere ha tuonato contro la dama:Lei ha questo modus operandi, da dieci anni attacca allo stesso modo. Ci ho sempre creduto in lei, non mi ha mai fatto entrare nel suo mondo. Lei è una contraddizione che cammina. Dice sempre che di me non sa niente, guarda caso... quello che le interessa a lei ha tutti i cani sciolti al mondo. Sei ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi festeggiano un mese d'amore : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, una delle coppie più amate dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne', ha tagliato il primo fatidico traguardo come coppia. Non sono mancate le dediche da parte dei due innamoratissimi ragazzi che, dopo qualche giorno di lontananza, hanno deciso di rincontrarsi per celebrare degnamente questo mesiversario davvero speciale:prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo Riccardi - Claudia Dionigi festeggiano un ...

Uomini e Donne / Benny e Gemma protagonisti di oggi! - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Arriva l'atteso lieto fine per Stefano Torrese e Pamela Barretta con tanto di dichiarazione d'amore

Uomini e Donne - Giorgia Lucini e Federico Foschi sono diventati genitori del piccolo Riccardo : Giorgia Lucini, una delle troniste più amate della storia di 'Uomini e Donne' è diventata mamma del piccolo Riccardo. L'annuncio ufficiale dell'arrivo della cicogna è stato dato dal neo papà, il cestista Federico Loschi, su Instagram, con un post di gioia:prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Foschi sono diventati genitori del piccolo Riccardo pubblicato su Gossipblog.it 13 marzo 2019 14:54.

News Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi è diventata mamma : Giorgia Lucini di Uomini e Donne mamma: l’annuncio dell’ex tronista di Maria De Filippi La popolare ex tronista del dating show quotidiano di Canale 5, Giorgia Lucini, è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata proprio quest’ultima, pubblicando una foto della porta della sala parto dell’Ospedale su instagram, e nella didascalia ha rivelato senza indugio alcuno: “È nato Riccardo”. Per chi non lo sapesse il padre ...

La trans contatta Uomini e Donne e pubblica la chat con Andrea : Recentemente una trans di nome Guendalina Rodriguez , e sedicente concorrente a diversi reality-show spagnoli, aveva rilasciato per iscritto in un'Instagram story di aver trascorso del tempo libero ...

Uomini e donne - spoiler puntata odierna : l'ira di Rocco - Benny al centro dello studio : Oggi mercoledì 13 marzo va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono over, nel consueto orario delle 14:40, subito dopo la fine della messa in onda della puntata della soap opera Una Vita. Al centro dello studio si tornerà ancora a parlare di Gemma e Rocco, con il cavaliere che avrà modo di battibeccarsi con la dama su quanto avvenuto al castello. Anche Benny sarà protagonista della puntata odierna, con il cavaliere che ...