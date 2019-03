Traffico Roma del 13-03-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀMERCOLEDÌ 13 MARZOORE 07:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA ASTESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. E SULLA TANGENZIALE ILRALLENTA TRA LA SALARIA E TOR DI QUINTO VERSO LO STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE. CI SPOSTIAMO A SUD DICI SONO CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA, DA CASTELNO A VIA DI ...

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Allacciamento… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Nazareth rallentamenti > Via di Boccea ­ #luceverde - LuceverdeRoma : #roma #traffico - Tangenziale est rallentamenti tra via Nomentana e Via Salaria > Stadio #luceverde -