STASERA IN TV | i programmi televisivi di mercoledì 13 marzo 2019

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Anticipazioni sulla programmazione tv di13in prima serata:Rai 1 trasmette alle ore 20.30 l’incontro calcistico di Champions League Bayern Monaco – Liverpool, valido per gli Ottavi di Finale. Rai 2 dedica la serata alla fiction in prima tv La Porta Rossa 2 con Gabriella Pession e Lino Guanciale. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli conduce le inchieste di Chi l’ha visto?.Su Canale 5 prende il via il nuovo programma di Barbara D’Urso Live – Non è la D’Urso, con ospiti Albano Carrisi, Heather Parisi, Loredana Lecciso e Fabrizio Corona. Ecco la presentazione ufficiale della trasmissione:13prende il via il nuovo prime time di Canale 5 “LIVE – NON È LA D’URSO” targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso.Si parte subito con alcune grandi esclusive. Tra gli ospiti della prima puntata ci ...

