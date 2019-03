Disponibile una nuova patch per Windows 10 che risolve i problemi causati dalla patch

Un nuovo colore è Disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e c’è una buona notizia per Mi 9 : Xiaomi Mi 9 supporta ufficialmente Widevine L1; Xiaomi Mi 9 SE è invece disponibile nella nuova e sgargiante colorazione Rainbow. L'articolo Un nuovo colore è disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e c’è una buona notizia per Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Nova Launcher 6.0 stabile è Disponibile per tutti con una lista lunga di novità : Da ieri sera Nova Launcher 6.0 in versione stabile è disponibile al download per tutti e porta con sé una serie di graditi miglioramenti. L'articolo Nova Launcher 6.0 stabile è disponibile per tutti con una lista lunga di novità proviene da TuttoAndroid.

Non è una bufala il corso esorcismo MIUR : Disponibile per davvero : Vi sembra una bufala quella del corso esorcismo MIUR? Non lo è, possiamo assicurarvelo: come riportato da 'bufale.net', il percorso di aggiornamento professionale è stato realmente inserito nella piattaforma SOFIA, così da offrirla come opzione di scelta tra tutti gli altri corsi a disposizione degli insegnanti. Non c'è neanche troppo da meravigliarsi, dato che un percorso didattico simile era già balzato agli onori della cronaca nel 2017, ...

Xiaomi Mi 9 avrà anche una speciale custodia protettiva verde Disponibile solo per alcuni utenti : Xiaomi Mi 9 ha come nome in codice "Battle Angel", scelto in quanto durante i lavori di sviluppo il CEO di Xiaomi ha richiesto di soffermarsi su bellezza e forza L'articolo Xiaomi Mi 9 avrà anche una speciale custodia protettiva verde disponibile solo per alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Da oggi anche l’offerta Iliad Voce è Disponibile senza alcuna limitazione : Da oggi anche l'offerta Iliad Voce può essere attivata senza alcuna limitazione legata al numero di attivazioni, come accade per le altre offerte Iliad. L'articolo Da oggi anche l’offerta Iliad Voce è disponibile senza alcuna limitazione proviene da TuttoAndroid.

Battlefield 5 : Disponibile la modalità co-op Combined Arms e una nuova patch correttiva : Eletronic Arts ha recentemente pubblicato il patch note del terzo aggiornamento Lightning Strikes che è disponibile già da oggi per Battlefield 5. Si tratta di una patch molto importante in quanto introduce la modalità co-op Combined Arms e va a lavorare sul bilanciamento del gioco, oltre a risolvere alcuni bug minori.Come riporta VG247, tra le novità più importanti segnaliamo un miglioramento del netcode e del TTK, su PC invece i possessori di ...

Battlefield 5 : Disponibile la modalità co-op Combined Arms ed una nuova patch correttiva : Eletronic Arts ha recentemente pubblicato il patch note del terzo aggiornamento Lightning Strikes che è disponibile già da oggi per Battlefield 5. Si tratta di una patch molto importante in quanto introduce la modalità co-op Combined Arms e va a lavorare sul bilanciamento del gioco, oltre a risolvere alcuni bug minori.Come riporta VG247, tra le novità più importanti segnaliamo un miglioramento del netcode e del TTK, su PC invece i possessori di ...

Disponibile una mod per la visuale in prima persona per la versione PC di Resident Evil 2 remake : Con l'uscita di Resident Evil 2 remake, gli appassionati si sono nettamente divisi tra i cultori della telecamera fissa (quella usata negli episodi della serie più classici) e quelli che invece rimpiangono la visuale in soggettiva del controverso Resident Evil 7. Qualunque sia la vostra posizione in merito state tranquilli, è stata infatti pubblicata una mod che introduce la visuale in prima persona in questo remake. Se consideriamo il recente ...

Infinity regala ai suoi clienti una grande anteprima : “A Star is Born” - Disponibile anche in 4k : Su Infinity disponibile dall’8 al 14 febbraio il film con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper, in contemporanea con l’uscita del titolo a noleggio e in qualità 4k Presentato in anteprima allo scorso Festival di Venezia, “A Star is Born” arriva sulla sezione Premiere di Infinity. Un film da record con all’attivo otto nomination agli Oscar, tra cui miglior attrice e miglior attore per i due protagonisti, entrambi esordienti (Lady Gaga come ...

Salvini parla della Sea Watch 3 : 'Una provocazione - Disponibile ad aiutare ma non cambio idea sui porti' : Matteo Salvini ha annunciato con un video su Facebook che il tribunale dei Ministri di Catania intende procedere contro di lui per il caso Diciotti . "Ci riprovano", ha spiegato il vicepremier. "...