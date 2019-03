Corte Conti condanna 2 ex consiglieri

Roma - palazzo inagibile venduto da Parnasi alla provincia : 105 indagati da Corte Conti - anche Zingaretti e Raggi : L’affare legato al palazzo “inagibile” di Luca Parnasi all’Eur Castellaccio, venduto alla provincia di Roma nel 2012, è di nuovo un caso. Eccola, dunque, la prima grana da segretario del Partito Democratico per Nicola Zingaretti. La procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, infatti, ha inviato un atto di costituzione in mora per 105 persone, intimando loro il pagamento “entro 10 giorni lavorativi” di ben 263.460.600 euro. Un atto, in ...

Regione Piemonte - mappa anticorruzione dei settori affidata in esterno : due dirigenti condannati dalla Corte dei Conti : L’incarico per la mappatura dei settori più a rischio corruzione era irregolare. Non era stato assegnato a uno dei tanti dipendenti, come la legge chiede di fare, né era stato assegnato all’esterno dopo le verifiche e dopo una selezione, ma era stato affidato direttamente a un professionista e poi regolamentato con un atto ad hoc. Per questa ragione due dirigenti della Regione Piemonte sono accusati di aver provocato un danno alle casse ...

Cucchi - Corte dei Conti apre fascicolo per danno amministrazione giustizia. Legale famiglia : “Valutiamo azione risarcitoria” : La corte dei Conti ha aperto un fascicolo sul caso di Stefano Cucchi. L’ipotesi è un eventuale reato contro l’amministrazione della giustizia ma bisognerà attendere che il processo in corso arrivi a sentenza definitiva. Nel frattempo anche l’avvocato della famiglia Cucchi annuncia l’intenzione di voler muover un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato. Il processo per l’omicidio del geometra romano è ancora in ...

Aosta - inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei Conti - AostaOggi.IT : Il presidente Silvestri si è concentrato sul lavoro della Corte dei Conti che è «stato svolto, in un passaggio molto significativo per l'economia della regione nel pieno rispetto del ruolo che la ...

Lombardia : Corte Conti sequestra un milione di euro a Marco Milanese : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - È stato autorizzato e confermato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia il sequestro conservativo chiesto dalla procura regionale per un milione di euro nei confronti dell’ex deputato e consigliere politico del ministro Giulio Tremonti, Mar

Mose - danno di immagine allo Stato : la Corte dei conti autorizza sequestro da un milione per Marco Milanese : È Stato autorizzato e confermato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia il sequestro conservativo chiesto dalla Procura regionale per un milione di euro nei confronti dell’ex deputato e consigliere politico del ministro Tremonti, Marco Mario Milanese. L’ex consigliere del ministro Tremonti nel procedimento penale era Stato condannato in primo e secondo grado, ma il processo arrivato in Cassazione si è concluso ...

Ricevuto in Regione presidente Corte dei Conti : PERUGIA La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha Ricevuto a Palazzo Donini, a Perugia, in visita di Cortesia, Emma Rosati, di recente nominata nuovo presidente della sezione ...

G8 - nuovo fascicolo della Corte Conti : chi paga se in Italia non si punisce la tortura? : Un fascicolo "pilota" apre un nuovo filone di accertamento economico/amministrativo per la Corte dei conti genovese che il 22 febbraio ha celebrato l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al centro ...

Roma - anche la Corte dei Conti indaga su Ama : “Verifiche sui firmatari della delibera di giunta che boccia il bilancio” : Non solo la Procura di Roma. Ora anche la Corte dei Conti del Lazio indaga sulla bocciatura del bilancio 2017 di Ama Spa, la società capitolina dei rifiuti. E stavolta, a quanto risulta a IlFattoQuotidiano.it, nel mirino ci sono anche i politici, in particolare i firmatari della delibera della giunta capitolina dell’8 febbraio scorso che ha ordinato la non approvazione del documento finanziario. Con in testa, dunque, la sindaca Virginia Raggi. I ...

La Mondardini lascia il cda di Atlantia. Sul ponte Morandi indaga anche la Corte dei Conti : Il cda di Autostrade perde un componente. Ieri Monica Mondardini, amministratore delegato di Cir, holding di investimento quotata dalla famiglia De Benedetti, ha deciso di lasciare l’incarico nel board della holding infrastrutturale che fa riferimento alla Edizione dei Benetton. A dare la notizia è Milano Finanza. Un addio pesante Il nome della Mondardini era stato fatto a metà novembre come possibile ad al posto di Castellucci. Molto vicina ...

Ponte - indaga anche la Corte dei Conti : Aperto fascicolo dei pm contabili, nel mirino le ricadute sull’economia, sul porto e i costi dei soccorsi

La Corte dei Conti contesta l’Italia delle troppe liti : «Rallentano l’economia» : I magistrati gelano il governo: “Abbiamo un patrimonio delle infrastrutture inadeguato al Paese”. Perplessità anche sulla riforma previdenziale della Quota 100 e sui margini per ridurre il debito pubblico

La Corte dei Conti contesta l'Italia delle troppe liti : 'Rallentano l'economia' : Il presidente Angelo Buscema, invece, ribadisce che il 'ripiegamento dell'economia internazionale rende più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito. Gli spazi per ...

Le accuse della Corte dei Conti : ritardi sulle opere e sanità dimenticata : Tutto questo a fronte di una politica «rissosa» e «petulante», persa a cinguettare su Twitter e a postar foto su Facebook invece di occuparsi dei mali del Paese e delle sue priorità. Chiamatelo J'...