Tapiro ad Al Bano per Ucraina? Stasera a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia - Tapiro d'oro ad Al Bano - "Io terrorista? Le uniche bombe gli acuti della mia voce" : Cosa avrà fatto di male Al Bano Carrisi per essersi piazzato al 48esimo posto della black list delle personalità non gradite al governo ucraino? Se lo è chiesto anche lui quando l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli gli ha consegnato il tapiro d’oro, il cui servizio andrà in onda nel co

