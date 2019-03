Sta per arrivare una notte da leoni

Negli Stati Uniti circa 50 persone sono State formalmente accusate di una frode per permettere ai figli di ricche famiglie di accedere alle più importanti università : Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere a figli di ricchi imprenditori e attori di accedere alle più importanti università del paese, tra cui Yale e Stanford. Il capo dell’organizzazione William “Rick” Singer,

Julia Roberts a "C'è PoSta per te" : Sabato prossimo sarà, l'ultima imperdibile puntata della stagione di 'C'è Posta per te' , il programma condotto da Maria De Filippi che per l'ennesimo hanno ha sbaragliato tutti gli ascolti, ...

Il paracadutiSta atterra con una manovra perfetta - ma questi due canguri gli riservano una sorpresa “diabolica” : Jonathan Bishop, 35 anni, stava volando col proprio parapendio vicino a Canberra. Dopo un paio d’ore nei cieli australiani, è stato costretto ad atterrare in una vallata all’apparenza sicura, vicino a una stazione della Nasa, la Orroral Space Tracking Station. Appena ha toccato terra, però, una coppia di canguri gli è corsa incontro. “Pensavo avessero un intento amichevole” ha raccontato Bishop. Ma si ...

Salvini ai 5S 'Avanti con le grandi opere'. Ma Di Maio 'BaSta attacchi al Movimento' : POLICORO, Matera,. 'C'è bisogno di fare presto e di fare bene: ci sono 300 cantieri fermi in Italia perché, evidentemente, chi ha governato prima ha dormito. Io sono pronto a votare lo 'sblocca-...

Ronaldo : “Nessuna noStalgia. Serie A difficile per attaccanti” : "Felice in Italia" con nessuna nostalgia della Spagna anche se ha lasciato "molti amici e un grande club" come il Real Madrid. Lo dice Cristiano Ronaldo in una intervista alla Dazn spagnola alla vigilia del match con l'Atletico Madrid. Ronaldo definisce la Serie A il campionato "più difficile per gli attaccanti". E sulla sfida di stasera con l'Atletico Madrid dice: "Loro sono tra i candidati a vincere la Champions, sappiamo che sarà difficile ma ...

Militare arreStato a Cuneo per violenza su 13enne : Un Militare di 30 anni è stato arrestato a Cuneo per violenza sessuale ai danni di una tredicenne e divulgazione di materiale pedopornografico. Secondo le indagini della Squadra mobile il Militare avrebbe costretto l’adolescente a subire rapporti sessuali per mesi, sotto la minaccia di diffondere sui social alcune foto che si era fatto inviare dalla stessa ragazzina. Gli abusi sarebbero iniziati ad aprile scorso e sono continuati finché la ...

Chi è Nasrin Sotoudeh - l’avvocatessa per i diritti umani condannata a 38 anni e 148 fruState : Trentotto anni di carcere e 148 frustate. È la condanna che una corte di Teheran ha inflitto all'avvocatessa per i diritti umani Nasrin Sotoudeh. Amnesty international ha parlato di “sentenza sconvolgente e vergognosa avvenuta dopo l'ennesimo processo irregolare” e ha spiegato che si tratta della pena più severa per un difensore dei diritti umani in Iran negli ultimi anni.Continua a leggere

Strano odore in Stanza - malato terminale di cancro perquisito dalla polizia in ospedale : I poliziotti Usa infatti hanno fatto irruzione in una stanza d'ospedale e perquisito un paziente , il 52enne Nolan Sousley, ricoverato nel reparto perché malato terminale di cancro. La scena ripresa con un cellulare è stata postata online diventano in poco tempo virale e scatenando nuove polemiche contro l'atteggiamento dei poliziotti.Continua a leggere

Se tuo figlio spaccia non è colpa del rap - Sfera EbbaSta si sfoga in rima contro i perbenisti : Nel nuovo singolo “Mademoiselle” risponde alle accuse dopo mesi di silenzio: “Ti do il benvenuto in Italia. Il Paese di chi non ci mette mai la faccia”

Nvidia Sta per interrompere il supporto al 3D Vision : Come segnala Rockpapershotgun, Nvidia ha in programma di terminare il supporto al 3D Vision, il sistema di occhiali 3D che ha introdotto nel 2009. La pubblicazione dei driver GeForce ad aprile saranno gli ultimi a supportare 3D Vision, quindi le persone che desiderano continuare a utilizzare la tecnologia di Nvidia dovranno attenersi ai driver più vecchi - quindi potreste notare problemi di compatibilità e prestazioni in futuro. 3D Vision ha ...

F1 Pirelli - Isola : «In Australia preStazioni e durata per le gomme» : MILANO - ' Le mescole scelte per il Gran Premio d'Australia 2019 sono all'incirca equivalenti a medium, soft e ultrasoft 2018. Questo fattore dovrebbe consentire ai piloti di spingere al massimo dall'...

