Isola dei famosi | Alessia Marcuzzi massacrata dall' ex Grande Fratello | Mi ha

Isola dei Famosi - ascolti al 17%. La Gialappa’s commette una gaffe : ascolti Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi vince contro Il Nome della Rosa Dopo notevoli cali, gli ascolti della puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi di ieri 11 marzo è stata vista da 2.999.000 telespettatori, pari ad uno share del 17,3% di share. È servito mandare tutti i naufraghi al televoto, dopo il ritiro di Jo Squillo e l’abbandono di Ghezzal, come sono servite le scuse doverose della conduttrice a ...

"Non è la d'Urso" : Fabrizio Corona torna subito ospite a Mediaset dopo il caso Fogli all'Isola dei Famosi : Barbara d'Urso torna in prima serata su Canale 5 da mercoledì 13 marzo, ospite il suo (ex) acerrimo nemico Fabrizio Corona.

Isola dei Famosi - la Gialappa's imbarazza Marina La Rosa : "Non squirta" : I tre della Gialappa's Band non le mandano di certo a dire. E con i loro filmati spiazzanno, e non poco,. Ieri sera, dopo aver messo nel mirino Sarah Altobello, si sono divertiti anche con Marina La ...

Isola dei famosi : ascolti il lieve crescita - Parpiglia annuncia le sue dimissioni : Le brutte notizie sono all'ordine del giorno per l'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione. Il video di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli ha scatenato una vera e propria bufera che ha portato Mediaset a licenziare il capo-progetto Cristina Farina e alcuni autori del programma. Tra di essi si è parlato anche di Gabriele Parpiglia, storico amico di Fabrizio Corona additato come principale ...

Isola dei famosi - la vergogna in diretta della Gialappa's : "Magari se ci resta..." - orrore su Romina Maddaloni : Altra caduta di stile all'Isola dei famosi. Stavolta è la Gialappa's Band a mettere nei guai Alessia Marcuzzi dopo il caso corna tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli dello scorso lunedì. Colpa di una battuta a dir poco infelice che il trio comico ha rivolto a Romina, fidanzata del naufrago Marco Mad

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli : “Devo chiederti scusa perché ti ho fatto vedere immagini che ti hanno messo a dura prova” : La conduttrice apre il collegamento con il cantante e parla direttamente a lui per scusarsi: “Riccardo, io ho bisogno di fare una cosa perché altrimenti non riesco a continuare, io devo chiederti scusa perché la scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova, e non mi aspettavo la tua reazione. Ti ho visto talmente forte che ho sottovalutato tante cose. E ti chiedo scusa per non essere riuscita a ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli : "Perdonami - ho sottovalutato tante cose" : "La settimana scorsa un'onda un po' più grande ci ha travolto, voglio chiedere scusa a nome mio per aver oltrepassato il limite. Soprattutto voglio chiedere scusa a Riccardo": ecco come Alessia Marcuzzi ha aperto la nona puntata dell'Isola dei Famosi dell'11 marzo 2019, dopo le polemiche che hanno travolto la trasmissione a causa dello scambio avvenuto tra l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e il concorrente Riccardo Fogli. La scorsa ...

Parpiglia fuori dall'Isola dei famosi : "Mi sono dimesso io" : Gabriele Parpiglia, attraverso una Instagram Story, tiene a precisare che è stato lui a lasciare, con tanto di dimissioni, l'Isola dei famosi. Lo fa poche ore dopo che i titoli di coda della puntata di ieri sera avevano di fatto confermato quanto scritto da Blogo nei giorni scorsi: a seguito del caso Fogli-Corona, il giornalista di Chi non è più tra gli autori del reality di Canale 5:Ultima volta che parlo dell'Isola dei famosi. Mentre ...

Isola dei famosi - il mea culpa di Alessia Marcuzzi : Le scuse di Corona a Riccardo Fogli diventano uno show spettacoli Copyright © Infine, la presentatrice si concentra sulla reazione del cantante toscano, che sembra aver superato le parole di Fabrizio ...

Isola dei famosi - resoconto puntata di ieri : Riccardo in lacrime - eliminata Ariadna Romero : Canale 5 ha trasmesso ieri 11 marzo la nona puntata dell'Isola dei famosi, reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti e Alda d'Eusanio. L'appuntamento di ieri si è aperto con l'argomento più discusso della settimana, ovvero l'umiliazione subita da Riccardo Fogli a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Ci si aspettava una presa di posizione di Alessia Marcuzzi, che negli ultimi giorni aveva optato ...

«Isola dei Famosi 2019» : le scuse di Alessia Marcuzzi e la commozione di Riccardo Fogli : Isola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le ...

Meraviglie – La penIsola dei tesori : anticipazioni prima puntata stasera : Meraviglie – La penisola dei tesori: anticipazioni prima puntata stasera anticipazioni prima puntata Meraviglie stasera 12 marzo 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori 2019. Il programma televisivo ideato e condotto da Alberto Angela approda così ad una seconda stagione dopo il successo dell’edizione 2018. Anche questa volta il divulgatore scientifico ci porterà alla ...

All’Isola dei Famosi 2019 Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli ma adesso il pubblico insorge contro Bettarini : Dopo il silenzio social, Alessia Marcuzzi nel suo bell'abitino nero (che ha pubblicizzato sui social dopo la puntata) ha deciso di iniziare la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 facendo l'unica cosa possibile, scusandosi. La bella conduttrice si è scusata con il pubblico per "l'onda" che ha travolto lei e il programma ma anche con Riccardo Fogli che si è sciolto in un pianto liberatorio ma cercando di non mostrare le sue lacrime davanti ...

Isola dei Famosi 2019 - Ghezzal spiega il ritiro : "Ho avuto le risposte che cercavo" : Poco prima della nona puntata dell'Isola dei Famosi è stato dichiarato l'annullamento del televoto. Il motivo? Il calciatore Abdelkader Ghezzal si era ritirato come concorrente del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.A spiegare le ragioni del ritiro lo stesso ex giocatore di Siena e Bari: “Ho deciso di ritirarmi perché non ero venuto per vincere. L’Isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava ...