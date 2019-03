Isola | Ariadna Romero eliminata La gioia della fidanzata di Bettarini | ' Gli stava

Isola dei Famosi - Jeremias critica il comportamento di Ariadna : 'Con me ha esagerato' : Jeremias Rodriguez, dopo aver abbandonato L'Isola dei Famosi per mano del televoto, ha fatto il suo ritorno in Italia. Durante la nona puntata del reality, l'ex naufrago è arrivato negli studi Mediaset. Ad Alessia Marcuzzi, Jeremias ha parlato del rapporto con Soleil Sorgè, ha bacchettato Ariadna Romero ed ha ribadito ancora una volta l'importanza della famiglia nella sua vita. Il fratellino di Belen e ,Cecilia Rodriguez appena entrato nello ...

Isola - Nicoletta Larini si scaglia contro Ariadna : 'Questa si attacca come una cozza' : Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi. La nona puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha riservato molte emozioni. Nel corso della diretta, la fidanzata di Stefano Bettarini si è scagliata contro la naufraga Ariadna Romero. Per capire cosa è avvenuto durante la diretta, bisogna fare un passo indietro. La scorsa settimana, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno fatto il loro ritorno su Playa Uva insieme ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata : Soleil manda al televoto Brosio contro Luca. Eliminata Ariadna : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola dei Famosi 2019 : Ariadna Romero | Eliminata nella nona puntata (11 marzo) : Ariadna Romero Eliminata Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. - 11 marzo, nona puntata | Ariadna perde la sfida leader contro Soleil Sorge e va al televoto con gli altri sette naufraghi rimasti ...

Stefano Bettarini/ Nicoletta Larini : 'Ariadna? Che caz*o!' - Isola dei Famosi 2019 - : Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2019 continua a litigare. Questa volta l'ex calciatore ha avuto uno scontro con la leader Soleil Sorge

Isola dei famosi - resoconto puntata di ieri : Riccardo in lacrime - eliminata Ariadna Romero : Canale 5 ha trasmesso ieri 11 marzo la nona puntata dell'Isola dei famosi, reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti e Alda d'Eusanio. L'appuntamento di ieri si è aperto con l'argomento più discusso della settimana, ovvero l'umiliazione subita da Riccardo Fogli a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Ci si aspettava una presa di posizione di Alessia Marcuzzi, che negli ultimi giorni aveva optato ...

Isola dei Famosi 2019 : Ariadna Romero | Eliminata nella nona puntata (11 marzo) : Ariadna Romero Eliminata Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. - 11 marzo, nona puntata | Ariadna perde la sfida leader contro Soleil Sorge e va al televoto con gli altri sette naufraghi rimasti ...

Isola dei Famosi 2019 : Ariadna Romero | Eliminata nella nona puntata (11 marzo) : Ariadna Romero Eliminata Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. - 11 marzo, nona puntata | Ariadna perde la sfida leader contro Soleil e va al televoto con tutti i naufraghi rimasti in gioco. ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata : Soleil manda al televoto Brosio contro Luca. Eliminata Ariadna : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola dei Famosi : la decisione di Ariadna - l’eliminato e i nominati : Isola dei Famosi, puntata lunedì 11 marzo 2019: chi è stato eliminato e nominato Ariadna Romero è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La cubana ha perso nella nomination tutti contro tutti, alla quale non ha partecipato la leader Soleil Sorge. Dopo l’eliminazione Ariadna è approdata sull’Isola che non c’è, dove sono tornati Stefano Bettarini e […] L'articolo Isola dei Famosi: la decisione di Ariadna, ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : Ariadna Romero eliminata : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : Ariadna perde al televoto e va sull’Isola che non c’è : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

L’Isola dei Famosi - Ariadna scoppia in lacrime : interviene la Marcuzzi : Ariadna Romero de L’Isola piange: la preoccupazione di Alessia Marcuzzi Quest’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 14 non è stata semplice per Ariadna Romero, la quale ha dapprima litigato con Soleil, e successivamente ha perso la sfida per diventare leader. Ma non è finita qua perchè poco fa Alessia Marcuzzi si è accorta che Ariadna, ad un certo punto, è scoppiata a piangere. Motivo per cui la conduttrice del reality show, ...

Soleil-Ariadna ai ferri corti : sull'Isola si scatena il putiferio : Ghezzal ha lasciato l'Isola dei Famosi perché ha raggiunto il suo scopo: "Ero venuto con grandi domande, per avere grandi risposte. Non per vincere. Volevo capire cosa dovevo fare da grande e l'Isola ...