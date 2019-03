Da sistema anti-stallo rischio trappola | i dubbi dei piloti

La tentazione dei Cinque Stelle : tornare antisistema come la Lega nel 1995-996 : Per la cronaca, alle elezioni successive, quelle del 1996, la Lega corse da sola e fece il record di voti, sopra il 10 per cento nazionale per un partito allora radicato solo nel Nord, prima dell'...

Diciotti - Patuanelli - M5S - : 'Problemi di Rousseau? Nessun sistema gestisce così tanti accessi' : Il Movimento 5 Stelle ha votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, seguendo l'indicazione dei 53mila iscritti...

Europa - la scalata dei sovranisti : già undici governi dipendono da movimenti anti-sistema : A poco più di tre mesi dal prossimo rinnovo del Parlamento europeo, si rafforza la presenza al potere dei partiti più nazionalisti. Sono ormai 11 i governi dell’Unione europea sostenuti da una maggioranza di cui fanno parte movimenti sovranisti, anti-sistema o semplicemente euroscettici. Quanto più i movimenti sovranisti riusciranno a unirsi in uno stesso gruppo parlamentare, tanto più potranno influenzare la composizione delle ...

Sanità - fondi integrativi? No - sostitutivi : coprono servizi già garantiti dal sistema sanitario. La Camera avvia indagine : C’erano una volta i fondi sanitari integrativi. Che oggi, anzi da sempre, a dispetto del nome, sono fondi per lo più sostitutivi del servizio sanitario nazionale. Perché al posto di erogare prestazioni aggiuntive ai Lea, i livelli essenziali di assistenza che lo Stato è tenuto a fornire a tutti i cittadini, come per esempio molte cure odontoiatriche e l’assistenza ai soggetti non autosufficienti, coprono servizi già garantiti dal Ssn (o che il ...

Rifiuti - commissione a Scapigliato : 'Toscana ha bisogno di impianti innovativi - occorre logica di sistema' : occorre comunque lavorare in un'ottica di economia circolare con tecnologia innovativa e rispettosa dell'ambiente". A questo proposito, Giannarelli ha mostrato apprezzamento per la possibilità di ...

Salute : studiato un sistema anti-smarrimento per le persone con demenza : Un dispositivo anti-smarrimento per le persone con demenze. Lo progettano gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale “E. Scalfaro” di Catanzaro. “Proprio questo deve essere lo scopo della scuola: educare i giovani a ricercare, studiare, inventare, scoprire, perfezionare strumenti e metodi per contribuire fattivamente alla crescita civile della nostra societa’ nel senso dell’inclusione di ciascuno e ...

Truppe dello Zimbabwe accusate di 'torture sistematiche' sui manifestanti : La Commissione per i diritti umani dello Zimbabwe ha fortemente criticato le autorità per aver utilizzato le Truppe per sedare le proteste. Soldati sedano le proteste con la forza Un gruppo per i diritti umani nominato dallo stato in Zimbabwe ha accusato i soldati di usare "torture sistematiche" per reprimere le proteste. I disordini sono scoppiati più di una settimana fa a seguito di un forte aumento dei prezzi del carburante. Un portavoce del ...

Parco Sirente-Velino - Appennino Ecosistema : habitat tutelati dall’Unione Europea “minacciati da un mega progetto di nuovi impianti sciistici” : Dettagliate “osservazioni” sono state presentate stamattina da Appennino Ecosistema alla Regione Abruzzo, in merito al mega progetto di nuovi impianti sciistici, sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza e di Impatto Ambientale. Si tratta, si spiega in una nota, “di quattro nuovi impianti e di otto nuove piste che si vorrebbe realizzare nella zona della Magnola, ampliando così verso Nord-Ovest il comprensorio sciistico omonimo, ...

Migranti - sistema d’asilo inefficace - poche vie legali - esternalizzazione delle frontiere : “Assenza di politiche Ue costa 49 miliardi” : Non ci sono solo i morti. L’assenza dell’Europa in materia di immigrazione costa all’intera Unione almeno 49 miliardi di euro all’anno. È quanto stima Milieu Ltd, società di consulenza a cui il Servizio di ricerca del Parlamento europeo ha commissionato uno studio dal titolo “I costi della non-Europa nelle politiche dell’asilo”, ora in uso sia ai think tank dell’Europarlamento, sia all’interno della ...

Frega - Novartis - : creare ecosistema dove emergano idee brillanti : Roma , askanews, - "Siamo in un ambito di completa trasformazione, dove da qui ai prossimi 10 anni faremo ricerca e faremo cure per i pazienti in maniera completamente diversa. In questa grandissima ...