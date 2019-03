Cos' è la Nuova via della Seta La mappa e i progetti cinesi in Italia

Macaluso 'Nuova sede per chiudere con Renzi - ma non basta. Ecco Cosa serve' : E come dovrebbe farlo? 'Come fanno tutti i partiti del mondo che hanno un consiglio nazionale di 150 persone, una direzione di 40-45 e una segreteria di nove. Deve fare in modo che si capisca che c'è ...

Gruppo Volkswagen - Nuova sCossa alle strategie di elettrificazione : Il Gruppo Volkswagen ha deciso di imprimere un colpo di acceleratore alle sue strategie di elettrificazione della gamma. Nei prossimi 10 anni non saranno più 50 i veicoli alla spina che i tedeschi intendono lanciare in tutto il mondo, bensì quasi 70, mentre è previsto un aumento da 15 milioni a 22 milioni del numero di quatto ruote da produrre sulla base delle piattaforme dedicate alle auto agli elettroni.Il traguardo della ...

Terremoto : forte sCossa in Papua Nuova Guinea [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Nuova Abarth 595 esseesse - lo Scorpione non è mai stato Così pungente [GALLERY] : La Nuova Abarth 595 esseesse si ispira al leggendario kit di elaborazione degli anni Sessanta e alla successiva edizione dell’Abarth 500 del 2009 Ritorna la straordinaria Abarth 595 esseesse, il cui nome affonda le proprie radici nella storia del marchio e rinvia direttamente ai suoi albori, quando i kit di trasformazione degli anni Sessanta fecero la fortuna di Carlo Abarth, consacrandolo come l’inventore ...

SCossa di terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 13:48:01 ora italiana (22:48:01 ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.

TabStrip - Cos’è la nuova barra di Chrome per Android? : Google sta lavorando su una nuova funzionalità per il suo browser Android, TabStrip, una nuova barra posta nella parte inferiore della pagina che faciliterà il passaggio tra schede diverse. XDA-Developers ha scoperto e attivato questa funzione scovata su Chromium. La funzione renderà molto più semplice cambiare le schede quando si (Continua a leggere)L'articolo TabStrip, cos’è la nuova barra di Chrome per Android? è stato pubblicato su ...

Da Simone Cristicchi a Lella Costa : si apre la nuova stagione teatrale. Al via gli abbonamenti : I biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche il giorno stesso degli appuntamenti e sono previste riduzioni per under 30, over 65, gruppi di 12 persone, possessori della Carta ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che sul Tav cambia tutto per mini-Tav e nuova analisi Costi-benefici? : E’ vero che sul Tav cambia tutto perché adesso arrivano il mini-Tav e la nuova analisi costi-benefici? E’ vero che la Corte di Appello di Bologna ha dimezzato la pena a un assassino per l’attenuante della “tempesta emotiva”? E’ vero che i sindacalisti non hanno nessun privilegio pensionistico? E’ vero che il governo dei barbari e il ministro leghista Marco Bussetti hanno cancellato la storia ...

Con Draghi tassi immobili e nuova liquidità. Cosa succede ora all’euro? : Nell’ultimo anno il cambio euro/dollaro ha perso il 10%. Cosa aspettarsi dopo le ultime mosse della Banca centrale europea?...

Alberto Angela presenta la nuova stagione di 'Meraviglie' : 'Sono Così tante che fatichiamo a sceglierle' : In occasione della seconda stagione di Meraviglie, in onda con 4 puntate a partire dal 12 marzo alle ore 21,15 su Rai 1, il conduttore Alberto Angela presenta il programma e le difficoltà di scelta ...

Cucchi - nuova svolta : spunta perizia medica pre-autopsia tenuta nasCosta dai carabinieri : Il pubblico ministero Giovanni Musarò questa mattina in aula ha spiegato che "il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati dell’autopsia di Cucchi tenuta segreta ma di cui il Comando Provinciale e il Gruppo Roma sapevano".Continua a leggere

Legittima difesa - Cosa prevede la nuova legge : L a Legittima difesa sarà sempre presunta , ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. E' questo il fulcro d ella legge approvata dalla Camera che ...

Legittima difesa : Cosa prevede la nuova legge : La camera dei deputati ha approvato il nuovo testo sulla Legittima difesa. Ora manca solo un passaggio formale in Senato. Nell' articolo 1 del ddl si modifica l'articolo 52 del codice penale in cui si ...

Sindrome del cuore infranto - scoperta nuova causa : Cos’è e sintomi : Gli scienziati sono riusciti a scoprire una nuova causa dell’ormai tristemente famosa Sindrome del cuore infranto. Conosciuta anche con il nome di cardiomiopatia di Takotsubo, questa patologia è un rarissimo problema cardiaco caratterizzato da una disfunzione nel ventricolo sinistro che si manifesta dopo un forte stress emotivo, come ad esempio perdita di qualcuno che amiamo. Una ricerca pubblicata sulla rivista European Heart Journal è ...