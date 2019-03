Aspettando il reddito di cittadinanza | nel paese dove uno su due non lavora

today

(Di martedì 12 marzo 2019) A Mondragone il 47% dei residenti è iscritto ai centri per l'impiego: "Campiamo solo con le pensioni delle vecchiette". Ma...

valigiablu : Per la sociologa Saraceno il reddito minimo del governo presenta una serie di errori, come confondere le politiche… - CasaLuganoSA : ?? Stai aspettando la perfetta soluzione di reddito? ?? Vuoi una palazzina già affittata capace di darti un flusso di… - lacagacazzi : @MMotosso Per la strimpellata sto aspettando il reddito di cittadinanza, nel frattempo mi gratto la pancia sulla poltrona. -