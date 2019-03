Xiaomi Redmi Note 7 | prezzo | recensione e uscita in Italia La presentazione

Xiaomi Redmi 6A a soli 81€ con questo coupon! : Una delle offerte più interessanti di oggi riguarda lo Xiaomi RedMi 6A, in versione global (e dunque perfettamente funzionante in Italia) che viene proposto ad appena 81€ invece di 103€ grazie ad un codice sconto esclusivo che abbiamo richiesto leggi di più...

Con la nuova release di MIUI 10 Global Beta, arrivata alla versione 9.3.7, arriva una modalità a 48 megapixel per Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE e Redmi Note 7.

Quando abbiamo recensito lo Xiaomi RedMi Note 6 Pro siamo rimasti piacevolmente colpiti dal suo rapporto qualità / prezzo e dall'affidabilità che, ancora una volta, Xiaomi riesce a garantire nella fascia media degli smartphone.

Redmi Note 7 Global. Amazfit Cor 2, Honor Band 4 e molti altri prodotti sono in offerta limitata su GearVita, con spese di spedizione incluse.

Il team di Xiaomi ha pubblicato su Facebook un'immagine con cui annuncia che ha organizzato per il 6 marzo un evento di lancio a Madrid

Buone notizie per gli amanti del modding: la lista dei device con TWRP ufficiale ora include anche Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 6 Pro e Sony Xperia XA2 Plus.

Xiaomi Redmi S2, Vodafone Smart N9 e Smart N9 Lite sono acquistabili a prezzo scontato presso alcuni punti vendita Vodafone.

Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie.

Dopo una lunga serie di rinvii, dovuti a problemi critici, Xiaomi è finalmente riuscita a rilasciare la versione Stabile di MIUI 10 Global per Xiaomi Redmi Note 5A/5A Prime.

Redmi Note 7 Pro sarà lanciato dopo la presentazione su Xiaomi Mi 9, quindi è molto probabile che possa arrivare in Cina a marzo.

Xioami ha rivelato che Redmi Note 7 e Xiaomi Mi 8 Lite utilizzano lo stesso vetro protettivo, un Gorilla Glass di seconda generazione.

Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presentato con notevole anticipo rispetto allo scorso anno, e un nuovo teaser suggerisce alcune specifiche tecniche.

Prima versione della beta chiusa di Android Pie per Xiaomi Redmi 6 Pro è disponibile al download: niente Google Play Services o lingua italiana.

In attesa dell'arrivo si Android 9 Pie suXiaomi Redmi Note 5, potete installare il porting di OxygenOS 9.0.2, nella versione di OnePlus 6.