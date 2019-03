Renzi | lo sfogo a L' aria che tira | ' Salvini non ha risolto nulla' | e attacca Letta VIDEO

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Le ultime settimane per Matteonon sono state certo semplici. Per sua stessa ammissione l'onda mediatica che ha travolto la sua famiglia per le note questioni giudiziarie è stato uno dei momenti più duri della sua vita e dei suoi cari. Nel corso di un'intervista rilasciata a "L'che", programma di La 7, ha avuto modo di tornare ad esprimersi sulla situazione politica del Paese, manifestando pieno dissenso nei confronti di Matteo, ma non risparmiando frecciate ad uomini vicini al suo partito come Enrico. Un intervento, quello del senatore del Partito Democratico, che è destinato a far discutere.Vecchie ruggini conAll'interno di molti politici in orbita Partito Democratico sono in tanti a non nascondere la poca simpatia nei confronti di Matteo. Qualcuno addirittura lo addita come responsabile numero uno della debacle alle ultime elezioni ...

panzernopoli : Eh si loro so no i renzi, due settimane ai domiciliari per sfogo di legge e adesso è tutto a posto. Lanzecca rossa… - yuzaman : RT @carlakak: SFOGO DI UNA FIORENTINA (in carne ed ossa....non servita su un piatto). Non mi capacito di come la mia citta`, un tempo frequ… - cinicotv : RT @carlakak: SFOGO DI UNA FIORENTINA (in carne ed ossa....non servita su un piatto). Non mi capacito di come la mia citta`, un tempo frequ… -