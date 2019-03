Perequazione pensioni | calcoli da rifare

Solo le pensioni lorde sotto 1.500 euro al mese si salvano dai tagli per la Perequazione : Il meccanismo con il quale l’Istituto di Previdenza Sociale Italiano rivaluta le pensioni al tasso di inflazione, meglio conosciuto come perequazione, dal 1° gennaio è cambiato radicalmente. Si passa dalle tre alle sette fasce e questo per molti pensionati non è una buona notizia. Infatti oltre a ricevere una pensione più bassa perché ricalcolata alla luce del nuovo sistema, ci sarà da restituire qualcosa all’Inps. Era una cosa che già si sapeva ...