ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ieri è stato irritante Adamè un altro dei calciatori – insieme con Verdi e Diawara – che sono finiti sul banco degli imputati all’indomani del pareggio del Napoli contro il Sassuolo. Pareggio che sembrava una sconfitta, poi per fortuna è arrivato il gol di Insigne. Ci sono però differenze tra i calciatori. Mentre la bocciatura di Verdi sembra definitiva, a meno di clamorose svolte in questo scorcio di stagione, è diverso il discorso per il franco-algerino.ieri ha giocato una partita irritante, non c’è dubbio. Ha messo in mostra il peggio del suo repertorio. E il peggio è quell’essere innamorato del pallone, quel credere – come si faceva da ragazzini per strada o all’oratorio – che il calcio sia una questione personale: noi contro tutti. Ancelotti è uno che cerca di coltivare il talento, è un allenatore cui piacciono le ...

SSCNapoliNews : Ounas commette sempre gli stessi errori, ma merita altre chance - napolista : Ounas commette sempre gli stessi errori, ma merita altre chance Fa il Venezia, come dicono al Nord. La sua non è u… -