l' Italia procede sulla Via della Seta «Riusciremo a convincere gli Usa»

Poste Italiane : buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento - come si procede : Poste Italiane: buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento, come si procede buoni fruttiferi postali: come funziona l’ ingiunzione di pagamento Sono diversi i risparmiatori che negli anni Ottanta hanno scelto i buoni fruttiferi di Poste Italiane come prodotto di investimento. Salvo poi ricevere brutte sorprese alla riscossione, 30 anni dopo. Tutta “colpa” di un decreto del 1986 che ha di fatto dimezzato i rendimenti dei buoni ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento - come si procede : Poste Italiane: buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento, come si procede buoni fruttiferi postali: come funziona l’ ingiunzione di pagamento Sono diversi i risparmiatori che negli anni Ottanta hanno scelto i buoni fruttiferi di Poste Italiane come prodotto di investimento. Salvo poi ricevere brutte sorprese alla riscossione, 30 anni dopo. Tutta “colpa” di un decreto del 1986 che ha di fatto dimezzato i rendimenti dei buoni ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento - come si procede : Poste Italiane: buoni fruttiferi e ingiunzione di pagamento, come si procede buoni fruttiferi postali: come funziona l’ ingiunzione di pagamento Sono diversi i risparmiatori che negli anni Ottanta hanno scelto i buoni fruttiferi di Poste Italiane come prodotto di investimento. Salvo poi ricevere brutte sorprese alla riscossione, 30 anni dopo. Tutta “colpa” di un decreto del 1986 che ha di fatto dimezzato i rendimenti dei buoni ...