Il  Compositore italiano Salvatore Frega è tra i più giovani compositori in carriera nel

(Di lunedì 11 marzo 2019), classe 1989, è un compositoredi musica colta contemporanea e sperimentale. Tra i piùmusicisti nel panorama musicale internazionale, vanta già unastraordinaria.Vincitore della medaglia d’oro lo scorso settembre in California ai Global Music Awards, nella categoria classica/contemporanea con la composizione “unAnimes”, a novembre gli è stato conferito anche l’Encomio Solenne del Comune di Firmo, in Provincia di Cosenza, sua terra natìa. Un riconoscimento dato per la sua straordinariaartistica nel campo della musica ad un’età ancora così giovane che dà lustro all’intera cittadinanza ed alla regione Calabria.Il prossimo ottobre andrà in scena la prima opera lirica, da lui scritta, che parla della sua terra “Il tesoro di Alarico”, con il libretto di Manuel Renga. L’opera è centrata sulla contemporaneità del nucleo familiare ...

